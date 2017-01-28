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İHA'dan Vali Nusret Dirim'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Mustafa Kurt

BARTIN (İHA) - İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Bartın Valisi Nusret Dirim'i ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Haber Müdürü Refik Fidan ve Bartın muhabiri Mustafa Kurt, Bartın Valisi Nusret Dirim'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nusret Dirim, Bartın'ın öneminden bahsetti. Kent genelinde yapılacak çalışmaları anlatan Dirim, Bartın'ın önemli bir turizm bölgesi olduğunu ifade etti.

İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ise, İHA'nın yurt içi ve yurt dışında önemli projelere imza attığını söyledi. İHA'nın yurt içi ve yurt dışında önemli bir haber kaynağı olduğu belirten Çorbacı, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde tüm muhabirlerin sokaklarda can siparane çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Vali Nusret Dirim, ziyaretten dolayı İHA ekibine teşekkür etti.

(MK-RFK-Y)



28.01.2017 13:54:01 TSI

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