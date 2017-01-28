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MHP Rize Merkez İlçe Başkanı Kaya basın mensuplarıyla bir araya geldi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:57
MHP Rize Merkez İlçe Başkanı Kaya basın mensuplarıyla bir araya geldi
MHP Rize Merkez İlçe Başkanı Kaya basın mensuplarıyla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Kubilay Ateş
RİZE (İHA) - Bir süre önce göreve yeni seçilen MHP Rize Merkez İlçe Başkanı Bülent Kaya ve yönetim kurulu üyeleri bu sabah kahvaltıda basın mensupları ile bir araya geldi.
Yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgiler veren Merkez İlçe Başkanı Bülent Kaya, ''Amacımız Rize'de güçlü, çalışkan ,ahlaklı ve yapıcı bir siyasi yapı kurmak. Rize'de belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi, Milletvekilliği gibi bir çok alanda MHP kadroları hizmete hazırdır. Buralara talibiz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Bir önceki dönemde yaptığımız çalışmaların üzerine koyarak partimizi Rize'de söz sahibi olacak bir noktaya getireceğimize inanıyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor dönemleri de, millet olarak kenetlenerek aşacağımıza inanıyoruz. Milliyetçi-ülkücü camia olarak bizler her zaman olduğu gibi hakkın yolunda milletin yanındayız. El birliği ile bu terör belasından kurtulacağımıza inancımız tamdır'' dedi.
Öte yandan MHP Rize Merkez İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
"Bülent Kaya, Levent Keskin, Servet Ay, Caner Mahmutoğlu, Şeniz Bülbül, Mehmet Öztürk, Gürcan Benli, Fatih Ertürk, Turan Şimşek, Salih Nazıroğlu, M. Kenan Kandemir, İbrahim Demircan, N. Onur Sandıkçı, Ahmet Kopuz, Ulaş Sarıahmetoğlu"
(KA-ÖS-Y)

28.01.2017 14:02:37 TSI
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