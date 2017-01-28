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Ordu AK Parti'de SKM Başkanı Halil Öz oldu



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nda, Nisan ayında muhtemel Anayasa değişikliği oylamasında seçim çalışmalarını yürütmek üzere Seçim Koordinasyon Kurulu (SKM) Başkanlığı'na İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Halil Öz getirildi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, daha önce 1 Kasım seçimlerini başarı ve sıfır hata ile yürüten, tecrübeli, disiplinli, planlı, teşkilatın ağabeyi olan Halil Öz'e görevi tevdi ettiklerini açıkladı. Çelenk, "Kendileri bugüne kadar 4 seçimde SKM Başkanlığı yaptı. Hepsinden fevkalade insanüstü gayret göstererek yüzünün akı ile çıktı, görevi bihakkın yerine getirdi. Önümüzdeki referandum seçim kampanyası boyunca ekibi ile birlikte aynı başarıyı göstereceğine inanıyor, referandum döneminde tüm siyasi partilere başarılar diliyor, centilmence bir yarış olmasını temenni ediyorum" dedi.

İl SKM Başkanlığına atanan İl Başkan Yardımcısı Halil Öz de SKM Başkanlığı görevinin verilmesinden dolayı memnun olduğunu belirterek, "Şimdi hemen referandumun yapılacağı akşama kadar gündüzünü hiç durmadan gecesini kendimize örtü eylemeden var gücümüzle çalışacağız. Yapılacak olan Anayasa değişikliğini hemşehrilerimize en iyi şekilde anlatacağız, ilk hedefimiz hayırcı kardeşlerimiz olacak, nedenlerini soracağız, kendi tezimizi anlatacağız Neden 'evet' demeleri için izahatta bulunacağız. Ben inanıyorum ki hemşehrilerimizin desteği ile Ordu'da en az yüzde 70 'evet' oyu alacağız" diye konuştu.

Başkan Halil Öz, 19 İlçe SKM'lerini 31 Ocak tarihine kadar tamamlayacaklarını daha sonra 19 İlçeyi ziyaret edeceklerini bildirdi.

Halil Öz Başkanlığındaki AK Parti Ordu İl SKM yönetimi şu isimlerden oluştu: Başkan Yardımcısı Bilal Azaklı, Program Sorumlusu Sedat Cesur, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Faruk Zavalsız, Mali İşlerden Sorumlu Yüksel Aydın, Hukukçu ve Eğitim İşlerinden Sorumlu Av.Yekta Poyraz, Bilgi İşlem ve Sekreterya Yılmaz Uzunlar.

(MAK-SLH-Y)



28.01.2017 14:04:20 TSI

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