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Diyarbekirspor bir forvet transfer etti



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DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grupta mücadele eden ve şampiyonluk hesapları yapan Diyarbekirspor, forvet mevkisine bir oyuncu transfer etti.

Diyarbekirspor, Adanaspor'dan aldığı stoper Yakup Demir'in ardından Cizrespor'dan forvet oyuncusu Feyzullah Şahin Güneş'i transfer etti. Ailevi sebeplerden dolayı Cizre'den ayrılmak zorunda kalan 21 yaşındaki futbolcu dün akşam sözleşme imzalayarak Yeşil-Kırmızılı takıma dahil oldu. Bu sezonun ilk yarısında Cizrespor'da 6 gol atan Feyzullah Şahin Güneş, daha önce Pendikspor, Medipol Başakşehir, Kemerspor 2003 ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'da da oynadı.

Diyarbekirspor'un transfer dönemi bitmeden bir stoper transferi de gerçekleştireceği kaydedildi. Transfer dönemi resmi olarak 31 Ocak Salı günü sona erecek.

(İHA-AKK-Y)



28.01.2017 14:05:29 TSI

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