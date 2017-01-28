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Kulp'ta 45 köy yolu ulaşıma kapandı



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 45 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Çarşamba günü öğle saatlerinde itibaren yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı bu gün sabah saatlerinde etkisini azalttı. İlçeye bağlı 45 köye ulaşım sağlanamıyor. Kulp'ta dört gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, şehir merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1.5 metre olarak ölçüldü. Kulp belediyesine bağlı ekipler, ilçe merkezine bağlı mahalle ve köy yollarının ulaşıma tekrar açılabilmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kar yağışı KulpDiyarbakır karayolunu da olumsuz etkiledi. Kulp-Diyarbakır karayolunda kar yağışından dolayı zaman zaman aksamalar yaşandığı belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve çevre illerdeki vatandaşları yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve benzeri olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(MT-AKK-Y)



28.01.2017 14:20:25 TSI

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