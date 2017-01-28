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Doğa yürüyüşçüleri Sart Kalesinde



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula'da doğa severler, Kula Doğa Yürüyüşleri ve Gezi Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikle Sart Kalesi'ne yürüyüş yaptı.

Kurulduğu günden buyana yürüyüş etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Kula Doğa Yürüyüşleri ve Gezi Kulübü üyesi Murat Ördek, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüyle ilgili, "Hafta sonu planladığımız Sart Kalesi parkurunda yürüyüşümüzü güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Planladığımız gezi programlarını sosyal medya aracılığı ile vatandaşlarımızla paylaşıyoruz ve her hafta üye sayımız artıyor. Bu da bize mutluluk veriyor. Ege Bölgesi'nin görünmeyen güzelliklerini gerçekleştirdiğimiz yürüyüş ve gezi programlarıyla herkese sergiliyoruz. İleride yapacağımız gezi ve yürüyüş programlarına daha fazla üyemiz ile birlikte gerçekleştirmek isteriz" diye konuştu.

(AY-Y)



28.01.2017 14:20:52 TSI

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