Hamur'da mahsur kalan yolcular kurtarıldı
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Hamur deresi mevkiinde dün gece saat 02.00'den bu yana mahsur kalan araçlar içerisindeki yolcular ile birlikte kurtarıldı.
Bölgede mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Mahsur kalan yolculardan Erbil Karagöz, gece saat 02.00'den bu yana yolda mahsur kaldıklarını, bazı yolcuların kendi çabaları ile yolu açmaya çalıştığını ve otobüslerde hasta ve hamile kadınların olduğunu söyledi.
(KÇ-ŞAK-HA-Y)
28.01.2017 14:27:07 TSI
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