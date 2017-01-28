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Siverek'te aranan şahıs İstanbul'da yakalandı



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Terör nitelikli kayıp şahıs olarak aranan Mübarek K., İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Terör nitelikli kayıp şahıs" olarak aranan Mübarek K., akşam saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın kaldığı evde yapılan aramada ise dijital ve yazılı belgelerin ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şİ-SD-Y)



28.01.2017 14:29:21 TSI

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