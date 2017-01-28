28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bünyan Belediyesi engellilere meslek edindirecek

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:26
Bünyan Belediyesi engellilere meslek edindirecek
Bünyan Belediyesi engellilere meslek edindirecek

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Selma Kara
Kamera : Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Bünyan Belediyesinin Anadolu Sakatlar Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Mesleki Eğitim Yoluyla Engelsiz Hayata' projesinin açılış töreni yapıldı.
Kentte bir otelde yapılan açılış toplantısına, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç, Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nafiz Kahraman, AK Parti eski Milletvekili Havva Talay Çalış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı.
Bünyan halısı da mesleki eğitim kapsamında
120 engelli vatandaşa eğitim verilecek olan projeye dair bilgi veren Bünyan Belediye Başkanı Şinası Gülcüoğlu, "Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu düşünerek böyle bir projeyi hazırlama gereği duyduk. Avrupa Birliğinin devletimizle yaptığı çalışmaları takip edip projemizi hazırladık. Engellilerimizin sosyal yaşama daha kuvvetli bir entegrasyonla entegre edilmesi, öte taraftan yeteneklerinin ön plana çıkarılarak üretim alanına katkıda bulunmaları ve kendi yeteneklerini keşfederek kendi istihdamlarını diğer kamu ve kuruluşlarla birlikte ortak yapılacak çalışmalarla istihdam alanı oluşturmaları için bu projeyi başlattık. Diğer yandan bu proje ile hedeflediğimiz başka bir amaç ise gerçekten tarihi ve marka bir değer olan Bünyan'ımızın güzel halısının yeniden ulusal ve uluslararası marka değerine taşımaktı. Çok şükürler olsun ki bu projeyi bunca uzun ve zahmetli bir yoldan sonra kabulünü hep birlikte yaşıyoruz. Kasım ayında başlatmış olduğumuz proje kapsamında işitme engelli vatandaşlarımızla ilgili eğitim kısmı başladı. Bir Bünyan sevdalısı olarak böyle bir projenin başlamasından dolayı gurur duyuyorum." diye konuştu.
"Türkiye yeni anayasa ile ivme kazanacak"
15 Temmuz'da Türkiye'nin ciddi bir badire atlattığını kaydeden Başkan Şinasi Gülcüoğlu, yeni anayasa ile Türkiye'nin beklediği büyüme ivmesine ulaşacağına inandığını ifade etti. Batının, büyüyen Türkiye'nin varlığını gördüğü için toplum mühendisliğine soyunduğunu dile getiren Başkan Şinasi Gülcüoğlu, "Millete efendiliğe kalkanlara karşı, millete hizmetkarlığa soyunanların yolunu açmak adına bende 'evet' diyor, bende 'varım' diyorum." şeklinde konuştu.
Projenin ilçede başlaması dikkat çekici
Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Osman Kılıç da, ilk kez il merkezleri dışında bir ilçede, engelli vatandaşlar için bu şekilde kapsamlı bir proje hazırlandığını belirtti. Bünyan Belediyesi'ne teşekkür eden Başkan Osman Kılıç, "Proje uygulama süresince işbirliği, açık ayrımcılık ve dışlanmaya karşı kişi hak ve özgürlüklerini inceleyen fırsat eşitliğini destekleyen bir yapı gözetmektedir. Bu projede engellilerin de bu ailenin bireyleri olarak görüldüğüne tanık olmaktayız. Bu nedenle projeye katkı sunan başta Bünyan Belediyemiz olmak üzere, tüm kurumlara teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.
Proje kapsamındaki 6 ay sürecek olan eğitimler Mart ayından itibaren Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi ile ERÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO atölyelerinde gerçekleştirilecek.
(SK)

28.01.2017 14:30:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bakanlar Arslan ve Özhaseki Kayseri'de
YEREL

BAKANLAR ARSLAN VE ÖZHASEKİ KAYSERİ'DE
Büyükşehir'de yatırım zirvesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DE YATIRIM ZİRVESİ
Abdülhamid Han Bulvarı açıldı
YEREL

ABDÜLHAMİD HAN BULVARI AÇILDI
Bellona AGÜ Spor, İstanbul'dan galip dönüyor
YEREL

BELLONA AGÜ SPOR, İSTANBUL'DAN GALİP DÖNÜYOR
14 şehit veren tugayın eski askerlerinden vefa
YEREL

14 ŞEHİT VEREN TUGAYIN ESKİ ASKERLERİNDEN VEFA
Sultan Abdülhamid Han Bulvarı Açılış Töreni
YEREL

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN BULVARI AÇILIŞ TÖRENİ
Hanımeller Pazarı faaliyetlerine devam ediyor
YEREL

HANIMELLER PAZARI FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR
Necdet Subaşı: &quot;Cemaat olgusu probleme dönüştü&quot;
YEREL

NECDET SUBAŞI: "CEMAAT OLGUSU PROBLEME DÖNÜŞTÜ"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Melikgazi'dee toplu iş görüşmelerine başlandı
YEREL

MELİKGAZİ'DEE TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDI
Develi belediyesinin kış çalışmaları devam ediyor
YEREL

DEVELİ BELEDİYESİNİN KIŞ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kaymakam Duru, Tekvando Turnuvasına katıldı
YEREL

KAYMAKAM DURU, TEKVANDO TURNUVASINA KATILDI
Kayseri'deki cinayet
YEREL

KAYSERİ'DEKİ CİNAYET
Örnek işçi, örnek işveren
YEREL

ÖRNEK İŞÇİ, ÖRNEK İŞVEREN
Vali Kamçı Avrupa Şampiyonu Engelli Sporcuyu Kabul Etti
YEREL

VALİ KAMÇI AVRUPA ŞAMPİYONU ENGELLİ SPORCUYU KABUL ETTİ
Acıbadem Kayseri Hastanesi'nden kan bağışına destek
YEREL

ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ'NDEN KAN BAĞIŞINA DESTEK
Bünyan dostlarından Kaymakam Ömer Şahin'e hayırlı olsun ziyareti
YEREL

BÜNYAN DOSTLARINDAN KAYMAKAM ÖMER ŞAHİN'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Portakal büyüklüğündeki tümör ameliyatla alındı
YEREL

PORTAKAL BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ TÜMÖR AMELİYATLA ALINDI
TDP Şube Müdürlüğü vatandaşlara yönelik 'Genel bilgilendirme' toplantısı düzenledi
YEREL

TDP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞLARA YÖNELİK 'GENEL BİLGİLENDİRME' TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Forum Kayseri'de Hediyelerle Dolu Sürpriz Oda
YEREL

FORUM KAYSERİ'DE HEDİYELERLE DOLU SÜRPRİZ ODA
Yrd. Do. Dr. Karayağız: &quot;Aileler kötü karnenin nedenlerine odaklanmalı&quot;
YEREL

YRD. DO. DR. KARAYAĞIZ: "AİLELER KÖTÜ KARNENİN NEDENLERİNE ODAKLANMALI"
&quot;Dur&quot; ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı
YEREL

"DUR" İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ 10 ARACA ÇARPTI