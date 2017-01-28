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Urkuş, Türkiye şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - İstanbul'da düzenlenen Türkiye salon şampiyonasında bin 500 metrede Urkuş Işık, Türkiye şampiyonu oldu.

23-25 Ocak tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen U15-U18 Türkiye salon şampiyonasında Kırşehir adına yarışan Urkuş Işık, bin 500 metrede birinci gelerek Türkiye şampiyonu oldu.

Erkekler 3 adım atlamada Recep Tolga Akyüz dördüncü olurken bin 500 metre bayanlarda Fatmanur Turhan altıncı olarak bronz madalya sahibi oldu.

İstanbul'da düzenlenen yarışmalara 770 sporcu katılım göstermişti.

(EÖ-SK)



28.01.2017 14:31:42 TSI

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