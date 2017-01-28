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Yörük Türkmenlerden Vali Tuna'ya ziyaret



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ŞANLIURFA (İHA) - Yörük Türkmenleri, 'savaşı erkekler başlatır, kadınlar bitirir" sloganıyla çıktıkları barış yolculuğunun ilk durağında Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı ziyaret etti.

Hüdavendigar Yörük Türkmen Derneği Federasyon Başkanı Fahrettin Beşli, Karacadağ Türkmen Derneği Başkanı Nusret Kaya, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Bacıbeyler Teşkilatı İcra Kurulu Başkanı Ayşe Yavuz, Genel Sekreter Fahrettin Beşli ve diğer illerden gelen kadın kolları başkanları, "Anadolu Kardeşliği Projesi" kapsamında "Savaşı erkekler başlatır, kadınlar bitirir" sloganıyla çıktıkları barış yolculuğunun ilk durağında, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret etti.

Öncelikle yaklaşık 500 bin Suriyeli mülteciyi barındıran peygamberler diyarı Şanlıurfa'yı seçtiklerini belirten Ayşe Yavuz, barışın, huzurun ve kardeşliğin tesisi için yola çıktıklarını söyledi. Vali Tuna, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, Şanlıurfa'nın barışın, huzurun, kardeşliğin, özellikle milli birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu ifade etti.

Vali Tuna, kendisini ziyaret eden heyete Şanlıurfa hakkında bilgiler vererek çalışmalarında başarı diledi.

(Şİ-SD-



28.01.2017 14:32:02 TSI

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