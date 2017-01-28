28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Güven'den Halk Eğitim Merkezi'ne ziyaret

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:27
Kaymakam Güven'den Halk Eğitim Merkezi'ne ziyaret
Kaymakam Güven'den Halk Eğitim Merkezi'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Kavak Kaymakamı Osman Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan Şube Müdürü Sabahattin Öner ile birlikte Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracaloğlu'ndan çalışmaları, istek ve sorunları hakkında bilgi alan Güven daha sonra çalışma büroları ve sınıflarda incelemelerde bulundu. Kaymakam Güven, meslek edindirme ve Kula turizmini canlandıracak el sanatlarını ve mesleklerin canlandırılmasına yönelik çalışmalarını artırmalarını beklediğini belirterek, Kaymakamlık olarak her zaman eğitime destek verdiğini söyledi.
(HY-AY-Y)

28.01.2017 14:32:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Çorumluoğlu'dan esnaflara ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ÇORUMLUOĞLU'DAN ESNAFLARA ZİYARET
Salihli MYO'da eğitim semineri verildi
YEREL

SALİHLİ MYO'DA EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ
Salihli Belediyespor, 3 puanı 3 golle aldı
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
Başkan Kayda'dan sanayi esnafına geçmiş olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN SANAYİ ESNAFINA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Manisa'da Karadeniz rüzgarı esti
YEREL

MANİSA'DA KARADENİZ RÜZGARI ESTİ
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
YEREL

İTFAİYEDEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU
Salihli'de emlakçılar yeni başkanını seçti
YEREL

SALİHLİ'DE EMLAKÇILAR YENİ BAŞKANINI SEÇTİ
Manisa'da çilek kışın mevsiminde de yetiştirilecek
YEREL

MANİSA'DA ÇİLEK KIŞIN MEVSİMİNDE DE YETİŞTİRİLECEK
Kula'da &quot;Hayat Boyu Öğrenme&quot; toplantısı
YEREL

KULA'DA "HAYAT BOYU ÖĞRENME" TOPLANTISI
Sarıgöl Esnaf Kefalet genel kurulu yapıldı
YEREL

SARIGÖL ESNAF KEFALET GENEL KURULU YAPILDI
Doğa yürüyüşçüleri Sart Kalesinde
YEREL

DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜLERİ SART KALESİNDE
Genç aşıktan sürpriz evlenme teklifi
YEREL

GENÇ AŞIKTAN SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ
Manisa'da sportmen çiftlik
YEREL

MANİSA'DA SPORTMEN ÇİFTLİK
Salihli'de modern pazaryeri çalışmaları start aldı
YEREL

SALİHLİ'DE MODERN PAZARYERİ ÇALIŞMALARI START ALDI
Güneş Mahallesi'nde kaldırımlar düzenleniyor
YEREL

GÜNEŞ MAHALLESİ'NDE KALDIRIMLAR DÜZENLENİYOR
Başkan Kayda, öğrencisinin nikahını kıydı
YEREL

BAŞKAN KAYDA, ÖĞRENCİSİNİN NİKAHINI KIYDI
Akhisarlı Romanların sorunları masaya yatırıldı
YEREL

AKHİSARLI ROMANLARIN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Saruhanlı'da tütün alımları başladı
YEREL

SARUHANLI'DA TÜTÜN ALIMLARI BAŞLADI
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç:
YEREL

TBMM İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GÜVENÇ:

Kazada ağır yaralanan sürücü hayata tutunamadı
YEREL

KAZADA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HAYATA TUTUNAMADI
EMITT 2017'de Manisa standına yoğun ilgi
YEREL

EMITT 2017'DE MANİSA STANDINA YOĞUN İLGİ
Sarıgöl Kaymakamı antibiyotik testi yaptırdı
YEREL

SARIGÖL KAYMAKAMI ANTİBİYOTİK TESTİ YAPTIRDI
Nikah şahinden ATT görevlisi geline ilginç hediye
YEREL

NİKAH ŞAHİNDEN ATT GÖREVLİSİ GELİNE İLGİNÇ HEDİYE

AK Partili Güvenç Manisa'da hasret giderdi
YEREL

AK PARTİLİ GÜVENÇ MANİSA'DA HASRET GİDERDİ