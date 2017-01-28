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Osmaniye'de 690 kişiye diyabet eğitimi sertifikası verildi

- Osmaniye Devlet Hastanesinde hizmet veren "Diyabet Okulu" 1 yılını tamamladı



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık Tesislerinden Osmaniye Devlet Hastanesinde hizmet veren "Diyabet Okulu" 1 yılını tamamladı.

Uzman Doktor Adem Kıdık ve ekibi tarafından diyabet hastalarına verilen eğitimlerde toplamda 690 kişiye diyabet eğitimi sertifikasının verildiği kaydedildi.

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği'nden yapılan açıklamada, "2017 yılının ilk Diyabet Okuluna 95 kişi katılmış ve eğitimi tamamlamıştır. 27 Ocak 2017 tarihinde Osmaniye Devlet Hastanesinde düzenlenen Eğitimde Diyabet okulu sorumlusu Dahiliye Uzmanı Doktorumuz Adem Kıdık, Diyabet Hemşiremiz Şule Kaya, diyetisyenimiz Naciye Deniz ve fizyoterapistimiz Meltem Isla tarafından eğitim süresince; Diyabet Hastalığı, Diyabetin Oluşum Mekanizması, Tıbbi Beslenme Tedavisi, Diyabette İnsülin Dışında Kan Şekerini Düzenleyici İlaçlar, Diyabetin Akut Komplikasyonları, Diyabetin Kronik Komplikasyonları, Diyabette Fiziksel Aktivite Ve Hareketler, Diyabetle Yaşam Ve İnsülin Tedavisi konularında bilgi verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Eğitimler süresinde katılımcılara elma, yoğurt, çay ve su ikramında bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, "Çok keyifli bir ortamda katılımcıların aktif olarak katıldığı başarılı bir eğitim olmuştur. Bundan sonra da devam edecek olan eğitimlere tüm halkımızın katılımlarını bekler, Diyabet Okulu Eğitimcilerimize teşekkür ederiz" denildi.

(KSM-Y)



28.01.2017 14:33:56 TSI

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