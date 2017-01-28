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Cazibe Merkezleri Programına son başvuru tarihi 27 Şubat



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. dönem denetim toplantısında Cazibe Merkezleri Programına başvuruların 27 Şubat tarihinde sona ereceği belirtildi.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda OSB 2. Dönem denetim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan ve yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlanacak olan Cazibe Merkezleri Programının başvurularının alınmaya başlandığı belirtilerek son başvurunun 27 Şubat 2017 tarihi olduğu kaydedildi.

Düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Murat Süzen, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, OSB Müteşebbis Heyeti ile OSB'de yatırım yapan işadamları katıldı.

Toplantı da Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Denetim Kurulunca hazırlanan raporu okuyarak, OSB'Ierde yapılan parsel tahsis satış ve devirleri ile ruhsat ve izinlerin mevzuata uygunluğu, devirlerde muvazaa olup olmadığı ve satış fiyatlarının objektif kriterlere uygun olup olmadığı konularda katılımcıları bilgilendirerek, değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, toplantıda, OSB 2. dönem raporunu okuduktan sonra Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda özellikle yatırım yapmak isteyen yatırımcıların hızlı hareket etmesi gerektiği hatırlatan Daştan, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan ve yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlanacak olan Cazibe Merkezleri Programının başvurularının alınmaya başlandığı, ilk müracaatların 27 Şubat 2017 tarihinde kapanacağını, başvuruların www.kalkinma.com.tr web adresinden sistemde matbu hale getirilmiş formların doldurularak Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine teslim edilmesi gerektiğini" ifade etti.

Cazibe Merkezleri Programının ilimizde ve bölgemizde yatırım ve istihdama çok büyük katkılarının olacağını belirten Vali Abdullah Erin ise, "Cazibe Merkezleri Programı çok güzel hazırlanmış bir destek programıdır. Bu programa ilk başvurular 24 Ocak 2017 tarihi itibariyle başlamış olup, 27 Şubat'a kadar devam edecektir. Bu program çok büyük fırsatlar sunmakta olup, ilimizde üretim ve istihdamı canlandıracaktır. Valilik olarak, ilimizde yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilere tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz, her türlü desteği vermeye hazırız. Yatırımcılarımızın vakit kaybetmeden başvurularını birinci dönem içinde yapmaları büyük önem arz etmektedir. Programın hızlı ve etkin bir şekilde tanıtımı yapılarak özellikle yarım kalmış yatırımların bu programdan mutlaka istifade etmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

(AHM)



28.01.2017 14:34:13 TSI

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