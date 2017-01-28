28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarıgöl Esnaf Kefalet genel kurulu yapıldı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:34
Sarıgöl Esnaf Kefalet genel kurulu yapıldı
Sarıgöl Esnaf Kefalet genel kurulu yapıldı

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu, kooperatif toplantı salonunda yapıldı.
Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi'nin Genel Kurul toplantısına çevre ilçelerin Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile ortaklar katıldı. Genel Kurulun Divan Başkanlığına Alaşehir Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı ve Manisa Bölge Başkanlığı Vekili Halil Gündüz Karaoğlan getirildi. Divan seçiminden sonra saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Faaliyet raporlarını okunmasının ardından yapılan oylamada faaliyet raporları oy birliği ile kabul edildi. Denetleme Kurulu için yapılan oylamada Mustafa Aydın ve Ali Dayan üç yıllığına denetleme kurulu üyeliklerine getirildi. Seçimlerden sonra ortaklarına teşekkür konuşması yapan Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Aktaş, "Kooperatifimizin 370 ortağı bulunmakta. 2016 yılı bütçemizde 529 bin 478 TL'dir. Ortaklarımıza 1 ve 5 yıl arası sağlanan krediler üçer ve altışar ay dilimlerle ödeme kolaylığı sağlanmaktadır. Kredi limitimiz 150 bin TL'dir. Kooperatifimizin 2016 yılı kar oranı da 96 bin 394 TL'dir. 2016 yılında dağıtılan kredi toplamı ise 25 milyon 999 bin TL' dir" dedi. Genel kurul seçimlerine katılan ortaklara ve misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
(VS-AY-Y)

28.01.2017 14:39:13 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Çorumluoğlu'dan esnaflara ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ÇORUMLUOĞLU'DAN ESNAFLARA ZİYARET
Salihli MYO'da eğitim semineri verildi
YEREL

SALİHLİ MYO'DA EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ
Salihli Belediyespor, 3 puanı 3 golle aldı
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
Başkan Kayda'dan sanayi esnafına geçmiş olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN SANAYİ ESNAFINA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Manisa'da Karadeniz rüzgarı esti
YEREL

MANİSA'DA KARADENİZ RÜZGARI ESTİ
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
YEREL

İTFAİYEDEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU
Salihli'de emlakçılar yeni başkanını seçti
YEREL

SALİHLİ'DE EMLAKÇILAR YENİ BAŞKANINI SEÇTİ
Manisa'da çilek kışın mevsiminde de yetiştirilecek
YEREL

MANİSA'DA ÇİLEK KIŞIN MEVSİMİNDE DE YETİŞTİRİLECEK
Kula'da &quot;Hayat Boyu Öğrenme&quot; toplantısı
YEREL

KULA'DA "HAYAT BOYU ÖĞRENME" TOPLANTISI
Kaymakam Güven'den Halk Eğitim Merkezi'ne ziyaret
YEREL

KAYMAKAM GÜVEN'DEN HALK EĞİTİM MERKEZİ'NE ZİYARET
Doğa yürüyüşçüleri Sart Kalesinde
YEREL

DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜLERİ SART KALESİNDE
Genç aşıktan sürpriz evlenme teklifi
YEREL

GENÇ AŞIKTAN SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ
Manisa'da sportmen çiftlik
YEREL

MANİSA'DA SPORTMEN ÇİFTLİK
Salihli'de modern pazaryeri çalışmaları start aldı
YEREL

SALİHLİ'DE MODERN PAZARYERİ ÇALIŞMALARI START ALDI
Güneş Mahallesi'nde kaldırımlar düzenleniyor
YEREL

GÜNEŞ MAHALLESİ'NDE KALDIRIMLAR DÜZENLENİYOR
Başkan Kayda, öğrencisinin nikahını kıydı
YEREL

BAŞKAN KAYDA, ÖĞRENCİSİNİN NİKAHINI KIYDI
Akhisarlı Romanların sorunları masaya yatırıldı
YEREL

AKHİSARLI ROMANLARIN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Saruhanlı'da tütün alımları başladı
YEREL

SARUHANLI'DA TÜTÜN ALIMLARI BAŞLADI
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç:
YEREL

TBMM İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GÜVENÇ:

Kazada ağır yaralanan sürücü hayata tutunamadı
YEREL

KAZADA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HAYATA TUTUNAMADI
EMITT 2017'de Manisa standına yoğun ilgi
YEREL

EMITT 2017'DE MANİSA STANDINA YOĞUN İLGİ
Sarıgöl Kaymakamı antibiyotik testi yaptırdı
YEREL

SARIGÖL KAYMAKAMI ANTİBİYOTİK TESTİ YAPTIRDI
Nikah şahinden ATT görevlisi geline ilginç hediye
YEREL

NİKAH ŞAHİNDEN ATT GÖREVLİSİ GELİNE İLGİNÇ HEDİYE

AK Partili Güvenç Manisa'da hasret giderdi
YEREL

AK PARTİLİ GÜVENÇ MANİSA'DA HASRET GİDERDİ