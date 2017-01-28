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Sarıgöl Esnaf Kefalet genel kurulu yapıldı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu, kooperatif toplantı salonunda yapıldı.

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi'nin Genel Kurul toplantısına çevre ilçelerin Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile ortaklar katıldı. Genel Kurulun Divan Başkanlığına Alaşehir Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı ve Manisa Bölge Başkanlığı Vekili Halil Gündüz Karaoğlan getirildi. Divan seçiminden sonra saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Faaliyet raporlarını okunmasının ardından yapılan oylamada faaliyet raporları oy birliği ile kabul edildi. Denetleme Kurulu için yapılan oylamada Mustafa Aydın ve Ali Dayan üç yıllığına denetleme kurulu üyeliklerine getirildi. Seçimlerden sonra ortaklarına teşekkür konuşması yapan Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Aktaş, "Kooperatifimizin 370 ortağı bulunmakta. 2016 yılı bütçemizde 529 bin 478 TL'dir. Ortaklarımıza 1 ve 5 yıl arası sağlanan krediler üçer ve altışar ay dilimlerle ödeme kolaylığı sağlanmaktadır. Kredi limitimiz 150 bin TL'dir. Kooperatifimizin 2016 yılı kar oranı da 96 bin 394 TL'dir. 2016 yılında dağıtılan kredi toplamı ise 25 milyon 999 bin TL' dir" dedi. Genel kurul seçimlerine katılan ortaklara ve misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

(VS-AY-Y)



28.01.2017 14:39:13 TSI

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