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Milas'ta 100 yıllık ağaçlar kesildi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:36
Milas'ta 100 yıllık ağaçlar kesildi
Milas'ta 100 yıllık ağaçlar kesildi

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede kuruduğu iddia edilen asırlık çam ağaçları için kesim işlemi yaptı.
Milas Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçede kuruduğu öne sürülen birkaç asırlık çam ağacı için kesim işlemini gerçekleştirdi.
Milas Şehir Parkı'nda ve ilçenin eski yerleşim yerlerinden çamlarıyla ünlü Çamlı Sokak'ta asırlık çam ağaçları, kuruduğu ve vatandaşlara tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kesildi.
Milas Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yapılan kesim işlemiyle ilgili olarak; ağaçların yaşlı olduğu için kuruduğunu ve vatandaşlar için park ve sokak alanında tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kesildiğini ifade etti.
Kesim işlemleri için Milaslı vatandaşlar tepki gösterdi. Çamlı Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, çam ağaçlarının Milas Belediyesi tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları esnasında köklerinin zarar gördüğünü ve bu nedenle kuruduğunu öne sürdü.
Asırlık birkaç çam ağacının yerine yeni fidanların dikileceği öğrenildi.
(DL-MB-Y)

28.01.2017 14:41:11 TSI
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