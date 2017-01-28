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Burhaniye EMITT'te büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - İstanbul TÜYAP Fuar alnında düzenlenen EMITT Turizm Fuarına katılan Burhaniye, fuarın ilerleyen günlerinde de en dikkat çeken stantlardan biri oldu. Gün boyunca devam eden etkinliklerle fuar katılımcılarının ilgisini çeken Burhaniye standı, Burhaniye'nin tanıtımına büyük katkı sağladı. Fuarın ikinci gününde de stantta gösterilerini sunan Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halkoyunları ekibi fuar ziyaretçileri ile birlikte de davul klarnetin şarkılarına oyunlarıyla birlikte eşlik ettiler. Burhaniye'nin tarihi ile ilgili, gezilebilecek ve görülebilecek yerleri ile ilgili, en önemli geçim kaynağı ve yöresel tadı olan zeytinyağı ile ilgili tanıtımının yapıldığı Burhaniye standında Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Kırtık Organik Tarım Derneği, Güvenasa, Kovukdere ve Burhaniye Belediyesi Kadın Platformu stant açtılar.

Burhaniye Standını ziyaret eden ünlü isim Cüneyt Şentürk'te Burhaniye standındaki eğlenceye katılarak şarkılarıyla eşlik etti. Burhaniye standını ziyaret eden misafirler ile birlikte şarkı söyleyen Şentürk Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi'nin Emitt sahnesinde yaptıkları gösteriye de eşlik etti. Emitt sahnesinin bulunduğu fuarın genel alanında yer alan sahnede gösterilerini sunan Burhaniye Gençlik Merkezi ekibi öncelikle Balıkesir yöresine ait oyunları sergilediler. Ardından Cüneyt Şentürk'ün şarkılarına eşlik ederek Burhaniye'nin tanıtımına katkı sağladılar.

(EME)



28.01.2017 14:40:51 TSI

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