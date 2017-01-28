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Ambulans Ücretleri Tespit Komisyonu toplandı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan kamu kurumlarına ait ambulanslar ile özel ambulansların 2017 yılı ücretlendirmesi için tespit komisyonu toplantısı yapıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan komisyon toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği gereğince ilimizde hizmet veren kamu kurumlarına ait ambulanslar ile özel ambulanslar için 2017 yılı ambulans ücretlendirmesinin belirlenmesi amacı ile 26 Ocak 2017 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Kamil Sani Öngören başkanlığında Ambulans Ücretleri Belirleme Komisyonu toplanmıştır. İlgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda alınan kararlar, onaylanmak üzere Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir" denildi.

(KU-MK-Y)



28.01.2017 14:45:17 TSI

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