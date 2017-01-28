YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ballı'ya engellilerden teşekkür plaketi

Başkan Ballı'ya engellilerden teşekkür plaketi



(Fotoğraflı)



Ali Tandoğan

MERSİN (İHA) - Mersin Bozyazı Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı'ya, engellilere yaptığı yardım ve desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Bozyazı Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, derneğe verdiği destekten dolayı Bozyazı Belediye Başkanı Ballı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Ballı'ya teşekkür ederek plaket veren Yıldırım, dernek olarak bütçe yetersizliğinden dernek binasının kirasını ödeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Durumu Başkan Ballı'ya bildirdiklerinde, gerekenin yapılması için konuyu Belediye Meclisi gündemine alacaklarını söylediğini ve Belediye Meclisi kararı ile kiralarının ödendiğini belirten Yıldırım, "Biz de Yönetim Kurulu olarak toplandık, engelliler ve ailelerinden her zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı'ya teşekkür ziyaretinde bulunup, plaket takdim etmeyi kararlaştırdık" dedi.

Ziyarette, belediyenin engelliler ile ilgili projelerinin konuşulduğunu dile getiren Yıldırım, ayrıca ziyarete katılan engelli Onur Yıldırım ile Ballı'nın yakından ilgilenmesinden ve tekerlekli sandalyesi ile belediye binasında engelliler için yapılan asansöre kadar götürmesinden çok mutlu olduklarını da ifade etti. Yıldırım, "Ziyaretimizden çok memnun ayrıldık. Başkanın engelli vatandaşlarımız için yapmayı düşündüğü çalışmaları dinlediğimizde kendisine bir daha teşekkür etme ihtiyacı hissettik" diye konuştu.

(ALT-KYM-Y)



28.01.2017 14:51:38 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER