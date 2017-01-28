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Aydın AK Parti Romanlarla çalıştayda bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın İl Teşkilatı İnsan Hakları Komisyonu il genelinde yaşayan Roman vatandaşlara yönelik olarak "Yeni Türkiye Vizyonunda Aydın Roman Çalıştayı" düzenledi.



Moderatörlüğünü Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Evci Kiraz'ın yaptığı çalıştaya AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, Ilıcabaşı Mahallesi Muhtarı Alim Tarım ve Roman vatandaşlar katıldı. Yoğun ilgi gören çalıştayda, Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Selma Özcan, İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz ile çok sayıda kurum temsilcisi hazır bulundu.

Roman vatandaşların yaşadığı sorunların görüşüldüğü çalıştayda, AK Parti yöneticileri ve kurum müdürleri, çözüm önerilerini sunma imkanı buldu.



Çalıştayın açılışın konuşan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında başbakanlığı döneminde toplumun mağdur kesimlerinin yaşadığı sorunlara çözüm aranması amacıyla Alevi ve Roman çalıştayları yapıldığını hatırlatarak, "Bu meseleleri çözmek için AK Parti de o yıldan itibaren kendi içerisinde, bir takım çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların nihayetinde de partimizin 5. Olağan Kurultayı'nda, yapılan tüzük değişikliği ile İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı makamı kuruldu. Alevi ve Roman kardeşlerimizin sorunlarının çözümleri, hükümet programı ve acil eylem planında yer aldı. Buna ilişkin yapılan çalışmaları zaten kamuoyunda adım adım izliyoruz. AK Parti Aydın İnsan Hakları Komisyonu, Roman kardeşlerimiz için dertlenmiş, onlar için neler yapabilirizin çalışması içerisine girmişler. Bu çalışmalarda desteğini ve emeğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu çalıştayda, Roman kardeşlerimizin yaşadığı sorunları enine boyuna görüşeceğiz. İnşallah bu sorunları, çözüme kavuşturacağız" dedi.



Çalıştaya katkı sağlayanlar ve katım gösteren Romanlara teşekkür eden Mehmet Erdem de, "Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ve ancak takva sahibi olandadır. Takva sahibi olmak ne demektir? O da Allah'tan korktuğu için adaletten sapmayan kötülük yapmayan, ahlaklı ve faziletli olandır. O yüzden değerli kardeşlerim siz neyseniz ben de oyum, ben neysem siz de o sunuz. Hepimiz insanız. Biz olaya böyle bakıyoruz. Eğer insanları şu veya bu şekilde hakir görürseniz, bu bizim inancımıza ve değerlerimize sığmaz" diye konuştu.



AK Parti Hükümeti'nin geçmişten bu yana toplumun dezavantajlı kesimlerinin sorunlarını çözmeye yönelik çeşitli çalışmalar yaptığını hatırlatan Erdem, artık kardeşlik döneminin başladığını ve bunun gereklerinin yerine getirileceğini dile getirerek; "Roman kardeşlerimizin ve Türkiye'deki tüm dezavantajlı kesimlerin sorunları belli. İstihdam, iskan ve eğitimdir. Bu bakımdan hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirmek durumundayız. Ben bu noktada sizlerin hizmetinizdeyiz" şeklinde konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın devamında sunum eşliğinde Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlara ilişkin istatistiki bilgiler paylaşıldı. Toplantının sonunda Roman vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

(MB-Y)



28.01.2017 15:10:49 TSI

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