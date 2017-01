YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gökbayrak: "Hayat kurtaran cihaz Türkiye'de de yaygınlaşmalı"

İZMİR (İHA) - Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikleri (Paramedik) Derneği Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak, kalbi duran hastaları ambulans gelinceye kadar hayatta kalmasını sağlayan 'eksternal defibrilatör' cihazının Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Ani kalp durması ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Türkiye'de her yıl ortalama yüzbine yakın insanın ani kalp durması sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bu konuyu tekrar gündeme taşıdı. Akdağ yaptığı açıklamada dünyada yaygın olarak kullanılan ve ani kalp durması durumlarında kalbin yeniden çalıştırılması için şok uygulayan otomatik eksternal defibrilatör cihazlarının kalabalık yerlerde bulundurulması için çalışma başlatıldığını belirtti.



Her dakika yaşam şansı yüzde 10 azalıyor

Konu ile ilgili açıklama yapan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikleri (Paramedik) Derneği Genel Başkanı Yaşar Gökbayrak "Ani kalp durması durumunda ilk dakikalarda yapılacak etkin müdahale hayat kurtarmaktadır. Kalbi duran bir kişide üç dakika sonra beyin hasarı başlamakta ve müdahale edilmezse on dakikadan sonra geri dönüşü olmayan hasar meydana gelerek insanlar hayatını kaybetmektedir. Müdahale edilmeyen her dakika yaşam şansını yüzde on azaltmaktadır.Ülkemizde 112 ambulanslarının olay yerine ulaşım süresi ortalama il merkezlerinde on dakika,kırsalda ise 30 dakikadır.Bu süreler dikkate alındığında profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar, olay yerinde yapılacak temel yaşam desteği ve otomatik eksternal defibrilatör cihazının uygulayacağı şok işlemi hayat kurtaracaktır"dedi.



Yaşam zinciri halkaları güçlenir

Avrupa'da stadyumlar, metro istasyonları, alışveriş merkezleri gibi kalabalık insan topluluklarının olduğu yerlerde bulundurulması zorunlu olan otomatik eksternal defibrilatörün ülkemizde de yaygınlaştırılmasının yaşam kurtarma zincirinin halkalarını güçlendireceğini belirten Gökbayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomatik eksternal defibrilatör cihazları kalbin ritmini analiz ederek, hastaya kalp masajı yapılması, şok uygulama esnasında hastaya dokunulmaması, şok uygulamak için cihazın şok düğmesine basılması gibi kısa ve net sesli komutlarla ilk yardımcıyı yönlendirmektedir. Sağlık görevlileri dışında eğitimini alan herkes bu cihazları kullanarak hayat kurtarabilir.Sağlık Bakanlığının konuyu gündemine alması ve bu cihazların ülkemizde de üretilmeye başlanması umut verici gelişmeler olmakla birlikte ilk yardım konusunda da halkımızın bilinçlendirilmesi için daha etkin çalışmalar yapılmalıdır."

28.01.2017 15:12:53 TSI

