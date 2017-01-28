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Karayollarının karla mücadelesi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:09
Karayollarının karla mücadelesi
Karayollarının karla mücadelesi

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kar yağışıyla birlikte oluşan tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Sürücülerin yollarda sıkıntı yaşanmaması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kars Ardahan Iğdır karayolunda yoğun kar yağışı devam ederken karayolları ekipleri kar yağışına rağmen ulaşımın kesintisiz sürdürülebilmesi için mücadele veriyor.
Buzlanma ve kar nedeniyle yollarda kalan araçları kurtaran ekipler, 24 saat esasına göre görev yapıyor.
(IÇ-AT-Y)

28.01.2017 15:14:23 TSI
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