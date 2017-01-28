28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

On bin sıcak kalp, çocukların kalplerini ısıttı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:16
On bin sıcak kalp, çocukların kalplerini ısıttı
On bin sıcak kalp, çocukların kalplerini ısıttı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir'in buluşma noktası Forum Bornova'nın 10. yaşında hayata geçirdiği 'On Yılda On Bin Sıcak Kalp' projesi başarıyla tamamlandı. İzmir'in 31 ilçesindeki 473 okulda okuyan ihtiyaç sahibi 10 bin çocuğa mont hediye edilen proje sayesinde çocukların kalpleri de ısındı. Forum Bornova Müdürü Doğan Alpan, önümüzdeki dönemde de İzmir'e değer katan ve insana dokunan projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.
İzmir için yarattığı değerle şehrin gözdesi olanForum Bornova Alışveriş Merkezi, 10. kuruluş yıl dönümüne özel olarak hayata geçirdiği On Bin Sıcak Kalp projesini başarıyla tamamladı. İzmir'in 31 ilçesinde473 okuldaki ihtiyaç sahibi 10.000çocuğa hediye edilen montlarla, çocuklar sadece yeni birer mont sahibi olmadı, aynı zamanda kendileri için yazılan on bin dilekle kalpleri de ısındı.

Ünlüler de destek verdi
Kampanya kapsamında sosyal medya üzerinden #onbinsicakkalp etiketi ile paylaşılan 10.000'i geçeniyi dilek mesajımontların ceplerinde çocuklara ulaştı. Çocuklarımızın sıcacık gülümsemeleri için yola çıkan Forum Bornova, yanında Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen mesajlarla birlikte çocuklarla buluştu. Örnek niteliğindeki proje sonucunda, yeni montlarıyla sevinen on bin çocuğumuzun, dilekleriyle onların yanında olan on binlerce abla ve ağabeyi oldu.
Ünlü oyuncu Emre Altuğ'un iş birliğiyle başlayan projeye birçok ünlü isim, sosyal medya fenomenleri, bloggerlar ve gazeteciler de sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla destek verdi.

'İnsanımıza dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz'
10. kuruluş yıl dönümlerinde böylesine örnek bir projeyi başarıyla tamamlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Forum Bornova Müdürü Doğan Alpan, başta İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere, projeye destek veren herkese teşekkür etti. Alpan, sözlerine şöyle devam etti: "Bizi 10 yılda bu kadar benimseyen İzmir için çalışan Forum Bornova olarak 10. yılımıza yakışacak bir projeyle hem çocuklarımızın yüzlerini güldürdük hem de kalplerini ısıttık. Önümüzdeki dönemde de On Bin Sıcak Kalp gibi insanımıza dokunan ve İzmir'e değer katan projelere imza atmaya devam edeceğiz."
(MD-

28.01.2017 15:21:10 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Türkiye 100 yarışmasından başarıyla döndüler
YEREL

TÜRKİYE 100 YARIŞMASINDAN BAŞARIYLA DÖNDÜLER
EBSO'dan sanayiciye on-line hizmet
YEREL

EBSO'DAN SANAYİCİYE ON-LİNE HİZMET
Kent yaşamına yeşil mola
YEREL

KENT YAŞAMINA YEŞİL MOLA
Gökbayrak: &quot;Hayat kurtaran cihaz Türkiye'de de yaygınlaşmalı&quot;
YEREL

GÖKBAYRAK: "HAYAT KURTARAN CİHAZ TÜRKİYE'DE DE YAYGINLAŞMALI"
Bornova Belediyesi'nin sağlık alanındaki seminerleri devam ediyor
YEREL

BORNOVA BELEDİYESİ'NİN SAĞLIK ALANINDAKİ SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
Şehidin adına yakışan turnuva
YEREL

ŞEHİDİN ADINA YAKIŞAN TURNUVA
Konak'tan 'Hayırlı' sözleşme
YEREL

KONAK'TAN 'HAYIRLI' SÖZLEŞME
Özdemir Nutku için sanat gecesi
YEREL

ÖZDEMİR NUTKU İÇİN SANAT GECESİ
Zamana karşı Time Trial etkinliği başlıyor
YEREL

ZAMANA KARŞI TİME TRİAL ETKİNLİĞİ BAŞLIYOR
Meşhur şeker patlatma oyunu Candy Crush İzmir Optimum'da
YEREL

MEŞHUR ŞEKER PATLATMA OYUNU CANDY CRUSH İZMİR OPTİMUM'DA
Konak'tan amatöre destek sürüyor
YEREL

KONAK'TAN AMATÖRE DESTEK SÜRÜYOR
Gaziemir'in koristlerinden yeni yıl konseri
YEREL

GAZİEMİR'İN KORİSTLERİNDEN YENİ YIL KONSERİ
Çocuklara sinema ve tiyatro şöleni
YEREL

ÇOCUKLARA SİNEMA VE TİYATRO ŞÖLENİ
Tiyatronun duayeni Nutku, yaşarken anıldı
YEREL

TİYATRONUN DUAYENİ NUTKU, YAŞARKEN ANILDI
Öğrencilere UNESCO kenti tanıtılacak
YEREL

ÖĞRENCİLERE UNESCO KENTİ TANITILACAK
Turizm sektörü işbirliğine gidiyor
YEREL

TURİZM SEKTÖRÜ İŞBİRLİĞİNE GİDİYOR
Torbalı Belediyesi'nden mültecilere yardım eli
YEREL

TORBALI BELEDİYESİ'NDEN MÜLTECİLERE YARDIM ELİ
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Tesisi açılıyor
YEREL

ŞEHİT FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU TESİSİ AÇILIYOR
Tarık Akan Gençlik Merkezi'ne 3 ayda 3 bin 90 üye
YEREL

TARIK AKAN GENÇLİK MERKEZİ'NE 3 AYDA 3 BİN 90 ÜYE
Otizmli ressamdan 'Filizler'e destek
YEREL

OTİZMLİ RESSAMDAN 'FİLİZLER'E DESTEK
Dev firmalar Torbalı'nın sosyal projelerine ortak olacak
YEREL

DEV FİRMALAR TORBALI'NIN SOSYAL PROJELERİNE ORTAK OLACAK
Tatilde buz pateni keyfi
YEREL

TATİLDE BUZ PATENİ KEYFİ