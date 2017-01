YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. On bin sıcak kalp, çocukların kalplerini ısıttı

İZMİR (İHA) - İzmir'in buluşma noktası Forum Bornova'nın 10. yaşında hayata geçirdiği 'On Yılda On Bin Sıcak Kalp' projesi başarıyla tamamlandı. İzmir'in 31 ilçesindeki 473 okulda okuyan ihtiyaç sahibi 10 bin çocuğa mont hediye edilen proje sayesinde çocukların kalpleri de ısındı. Forum Bornova Müdürü Doğan Alpan, önümüzdeki dönemde de İzmir'e değer katan ve insana dokunan projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

İzmir için yarattığı değerle şehrin gözdesi olanForum Bornova Alışveriş Merkezi, 10. kuruluş yıl dönümüne özel olarak hayata geçirdiği On Bin Sıcak Kalp projesini başarıyla tamamladı. İzmir'in 31 ilçesinde473 okuldaki ihtiyaç sahibi 10.000çocuğa hediye edilen montlarla, çocuklar sadece yeni birer mont sahibi olmadı, aynı zamanda kendileri için yazılan on bin dilekle kalpleri de ısındı.



Ünlüler de destek verdi

Kampanya kapsamında sosyal medya üzerinden #onbinsicakkalp etiketi ile paylaşılan 10.000'i geçeniyi dilek mesajımontların ceplerinde çocuklara ulaştı. Çocuklarımızın sıcacık gülümsemeleri için yola çıkan Forum Bornova, yanında Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen mesajlarla birlikte çocuklarla buluştu. Örnek niteliğindeki proje sonucunda, yeni montlarıyla sevinen on bin çocuğumuzun, dilekleriyle onların yanında olan on binlerce abla ve ağabeyi oldu.

Ünlü oyuncu Emre Altuğ'un iş birliğiyle başlayan projeye birçok ünlü isim, sosyal medya fenomenleri, bloggerlar ve gazeteciler de sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla destek verdi.



'İnsanımıza dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz'

10. kuruluş yıl dönümlerinde böylesine örnek bir projeyi başarıyla tamamlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Forum Bornova Müdürü Doğan Alpan, başta İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere, projeye destek veren herkese teşekkür etti. Alpan, sözlerine şöyle devam etti: "Bizi 10 yılda bu kadar benimseyen İzmir için çalışan Forum Bornova olarak 10. yılımıza yakışacak bir projeyle hem çocuklarımızın yüzlerini güldürdük hem de kalplerini ısıttık. Önümüzdeki dönemde de On Bin Sıcak Kalp gibi insanımıza dokunan ve İzmir'e değer katan projelere imza atmaya devam edeceğiz."

28.01.2017

