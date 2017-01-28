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Bellona AGÜ Spor, İstanbul'dan galip dönüyor

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:17
Bellona AGÜ Spor, İstanbul'dan galip dönüyor
Bellona AGÜ Spor, İstanbul'dan galip dönüyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Bellona AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 82-76 mağlup etti.
Kayseri ekibi Akatlar Arena'daki maça, Chelsea Gray - Tanisha Wright - JelenaDubljevic - Lara Sanders - AnnWauters beşiyle çıktı.
Maçin ilk çeyreğini 25-16, devreyi 43-34, üçüncü çeyreği de 58-57 önde tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, son çeyrekte de skordaki üstünlüğünü sürdürerek sahadan 82-76'lık skorla galip ayrıldı.
Bellona AGÜ Spor'da,AnnWauters 20 sayı 8 ribaund, JelenaDubljevic 19 sayı 3 ribaund 2 asist, ChelseaGray 18 sayı 7 ribaund 6 asist 2 top çalma, Tanisha Wright 9 sayı 7 ribaund 7 asist, Lara Sanders 8 sayı 4 ribaund 2 asist 2 top çalma kaydetti.
Kırmızı-beyazlı ekip 16. haftada ise sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek.
(SK)

28.01.2017 15:23:12 TSI
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