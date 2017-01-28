YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karda yaban hayvanlarını beslediler

Karda yaban hayvanlarını beslediler



(Fotoğraflı)



Adem Tunçer

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kar sebebiyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları vatandaşlar tarafından besleniyor.

Ev ya da iş yerlerinde artan ekmek parçaları ve yemek artıklarını bir kaba koyan esnaf ve vatandaşlar, sokak ve yaban hayvanları besliyor. Belediye ile bazı kurum ve kuruluşların sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına destek veren vatandaşlar, beslenmekte zorluk çeken hayvanlara umut oluyor.

(MŞ)



28.01.2017 15:24:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER