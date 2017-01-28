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Büro Memur-Sen referandumda "evet" diyecek

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:20
Büro Memur-Sen referandumda "evet" diyecek
Büro Memur-Sen referandumda "evet" diyecek
- Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz:
- "Yönetimdeki çift başlılığın ortadan kaldırılması istikrara hizmet edecektir. İstikrar olursa Türkiye kazanacak, ekmek büyüyecek çalışanlar kazanacak"

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Büro Memur-Sen olarak, istikrara hizmet edecek her türlü reformu destekleyeceklerini söyledi.
Büro Memur-Sen 11. Başkanlar Kurulu toplantısı geniş katılımla Samsun'da gerçekleşti. Grand Amisos Otel'de yapılan toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Memur-Sen Karadeniz Temsilcisi Necdet Güneysu, Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Mustafa Karabiber, Türkiye genelindeki Büro Memur-Sen İl ve İlçe Başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Mustafa Karabiber'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, "Bizler için sivil toplum örgütleri ve sendikalar ayrı bir yer taşıyor. Bu Türkiye'nin gelmiş olduğu demokratik seviyesinde örgütlü toplum, toplumun farklı kademelerindeki insanları kendilerini ifade edebileceği sivil toplum ağları çok önemlidir. Sendikalar da bunun çok önemli bir parçasıdır. İnsanlığın geleceği için milletimizin daha müreffeh bir hayat yaşayabilmesi için sözü olan sendikalar, odalar ve sivil toplum örgütleri içerisinde kendilerini ifade ediyorlar ve bunun için gayret sarf ediyorlar. Türkiye'nin aydınlık yarınlara erişmesi için sadece inşaat yapanlar, makine üretenler değil, sendika içerisinde gecesinden gündüzünden fedakarlık yaparak bu faaliyetler içerisinde bulunan insanlar da bu ülkenin aydınlık geleceğine katkı veriyorlar" dedi.

Büro Memur-Sen referandumda "evet" diyecek
Büro Memur Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, 11. Başkanlar Kurulu toplantısında referandumda teşkilat olarak 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladı. Yanbaz, "Yönetimdeki çift başlılığın ortadan kaldırılması istikrara hizmet edecektir. İstikrar olursa Türkiye kazanacak, ekmek büyüyecek çalışanlar kazanacak. Büro Memur-Sen olarak, istikra hizmet edecek her türlü reformu destekleyeceğimizi beyan ediyorum" diye konuştu.

Hedefimiz 100 bin üye
Büro Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak, yeni bir soluk yeni bir sesle göreve geldiklerini hatırlatan Yanbaz, "Görevi devralır almaz gece-gündüz demeden çalışmalarımıza hız verdik. Büro Memur-Sen olarak hedefimiz, üye sayısını önce 100 bin daha sonra ise 200 bine çıkarmaktır. Kısa zamanda konfederasyonumuza bağlı 3. büyük sendika olacağımıza inanıyorum. Kimseyi ötekileştirmeden, kardeşlik duygularıyla çalışmalarımızı sürdürecek, hedeflerimize en yakın zamanda ulaşacağız. Huzuru ve istikrarı yok etmeye yönelik gizli ittifakların açık hale geldiği bu dönemde, kadim medeniyetin değerlerine dayanan uyanışla, zulüm ve sömürü kulelerini kardeşliğimizi kuşanarak yıkmalıyız, yıkacağız" şeklinde konuştu.

Teröristler temizlenmeli, mağduriyete fırsat verilmemeli
Büro Memur-Sen ve Memur-Sen teşkilatının darbe girişimine ilk tepki gösteren teşkilat olduğunu belirten Yanbaz, "Millet 'irademize ipotek koyamazsınız' diyerek, sokaklara inip, iradesine sahip çıkarak, tankların, tüfeklerin önünde set kurdular. Terörle ilişkisi olanlar devletin kurumlarından muhakkak temizlenmesi ve temizleniyor. Bunu destekliyoruz ancak masum olanların mağdur duruma düşürülmemelidir" ifadelerini kullandı.
Samsun Valisi İbrahim Şahin'in konuşmasının ardından toplantıya katılanlara ve emeği geçenlere plaketler verildi.
(GKH-SLH-Y)

28.01.2017 15:23:41 TSI
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