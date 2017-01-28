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EBSO'dan sanayiciye on-line hizmet



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İZMİR (İHA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmirli sanayicilerin sıklıkla ihtiyaç duyduğu belge hizmetlerini elektronik ortama taşıdı. Sanayiciler EBSO'ya gelmeden Sicil Sureti, İngilizce Sicil Sureti ve Hali Faaliyet Belgesi'ni EBSO Üye Portalı'ndan alabilecekler.

Türkiye'de ilk internet sitesini kuran Ege Bölgesi Sanayi Odası, teknolojinin hızla geliştiği, rekabetin her geçen gün arttığı, adete zamanla yarışır duruma geldiğimiz günümüzde üyelerinin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek amacıyla EBSO Üye Portalı uygulamasını da başlattı. EBSO Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılımla, sanayicilerin EBSO'nun sunduğu hizmetlere daha hızlı erişmesini sağlamak üzere sıklıkla ihtiyaç duyulan Sicil Sureti, İngilizce Sicil Sureti ve Hali Faaliyet Belgeleri elektronik ortamda temin edilebilecek. Talep edilecek belgelerin hızlı, güvenli ve kolaylıkla elektronik imzalı olarak e-posta veya ıslak imzalı olacak şekilde kargo ile sanayicilere ulaştırılacağı sistemin kullanım detayları ise http://uyeportal.ebso.org.tr adresinde yer alıyor.

2010 yılından bu yana online aidat ödeme uygulamasının ardından sanayicilere ihtiyaç duydukları belgeleri de yine elektronik ortamda vermeye başlayan EBSO, hizmet çeşitlendirmesi çalışmalarına da devam ediyor.

(MY)



28.01.2017 15:30:00 TSI

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