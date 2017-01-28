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Hayat boyunda BENGİ tanıtıldı



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BALIKESİR (İHA) - Edremit Halk Eğitimi Planlama Ve İşbirliği Komisyonu Toplantısında Bengi Projesi tanıtıldı

Edremit İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısı Edremit Öğretmen evinde gerçekleştirildi. Kahvaltı sonrası gerçekleştirilen toplantıda halka yönelik eğitim faaliyetleri ve Halk Eğitimi Merkezinin yürüttüğü faaliyetler masaya yatırılırken Balıkesir Vali'si Ersin Yazıcı'nın himayelerinde başlatılan "BENGİ" Balıkesir'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve İzleme Projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Tüm Yönleriyle Edremit'te yürütülen Hayat Boyu Öğrenme hizmetlerinin masaya yatırıldığı toplantıda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü nün dönemin ilk dört ayında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, yürütülen projeler hakkında komisyon üyeleri bilgilendirilirken Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı'nın himayesinde yürütülen BENGİ Balıkesir'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve İzleme Projesinin geniş bir biçimde bilgilendirme yapıldı. Toplantıya başkanlık eden Hayat Boyu Öğrenmeden sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gürhan Kuştutan tarafından yapılan açılış konuşmasında Hayat Boyu Öğrenme hakkında bilgiler verilirken ilçemizdeki faaliyetler tanıtıldı. Toplantıda Merkez Müdür İsmail Damar ise komisyona gerçekleştirilen çalışmalar ve gelecek dönemle ilgili planlamalar hakkında bilgi verirken karşılaşın sorunlar ve çözüm önerilerini sundu.

Merkez müdürü Damar, "4 aylık dönemde 9 yerleşim biriminde 47 noktada, 77 dalda açılan 324 kurs ve seminerde 6820 kursiyere eğitim verildiği ifade edildi. Okuma Yazma- Mesleki ve Sosyal Kültürel alanlarda açılan kursların önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Hazırlıklarımız yapılmıştır. Öğrenme Şenliklerimiz, Yıl Sonu Karma Sergilerimiz ile her yönüyle ihtiyaca cevap verebilen bir eğitim kurumu olmak için çaba sarf ediyoruz. Üniversiteye Hazırlık DYK kurslarından KPSS Sınavlarına hazırlık kurslarına kadar insanımıza en yakın noktada hizmet üretmeye çaba sarf edilmektedir. Belediyemizin, meslek odalarımızın, kamu kurumlarımızın tahsis ettiği ortamlarda, Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, Huzurevleri, Kipa gibi tahsis edilen ortamlarda gerçekleştirilmiştir. Emek, destek veren her kesime teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplantıda merkez müdürü tarafından BENGİ Projesi ile ilgili bir sunum yapıldı. Karşılıklı görüş alışverişi sonrası toplantı sona erdi. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gürhan Kuştutan, Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Yazar, Edremit Meslek Yüksek Okulu Akif Birol Dumanay, 19. Piyade Tugay Komutanlığı Eğitim Şubeden Yarb. Mevlüt Karadağ, İşkur Hizmet Şube Müdürü Nilüfer Karahan, Orman İşletme Mühendisi Şener Keser, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Vekili Yakup Nar, Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Fırat Algül, İlçe Emniyet Müdürlüğünden Kerim Yağcı, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Alattin Akmeşe, Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Madanoğlu, Şoförler Odası Başkan Yardımcısı Hanifi Şentürk Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Aydoğan, Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst, , Oto Tamircileri Odası Başkanı Burhan Turan, Edremit Adliyesi İdari İşleri Mesut Ezgin, Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Muharrem Yenigün, Okul Müdürleri Ebru İnal Uyan, Orhan Koç, Yücel Mercan, , Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Okul Müdürü İsmail Yurdakul, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurullah Demir, Körfez Anadolu Lisesi Müdürü Sedat Avcı, Öğretmenevi Müdürü Ramazan Yaşar, Okul Müdürleri ve merkez müdür yardımcıları Aytekin Öney, Adnan Özkan, Aslan Kaya katıldı.

(EME)



28.01.2017 15:30:06 TSI

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