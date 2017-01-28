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Milas'ta bitkiler buz kütlesine döndü

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:26
Milas'ta bitkiler buz kütlesine döndü
Milas'ta bitkiler buz kütlesine döndü


(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle yüksek kesimlerde buz kütleleri görülmeye başlandı. Sıcaklıklarının hissedilir derecelerde düşmesiyle kırsal mahallelerde ilginç buz kütleleri görüldü.
Milas'ta bir süredir mevsim normallerinde seyreden ılıman hava, yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Birkaç gündür hissedilen ve hava sıcaklığı değerlerini eksi dereceye düşüren soğuk havayla beraber, Milas'ın bazı yerlerinde don olayları görüldü.
Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle, sular ve bitkiler buz tuttu. Derin bir buz kütlesi içerisinde bulunan bitkiler, çiftçilere zor anlar yaşattı. Zirai don olayları nedeniyle çiftçiler, maddi hasara uğradı. Seracılıkla uğraşan çiftçiler de don olaylarından etkilenmemek için sabaha kadar ısıtıcılarla nöbet tuttu.
Karacaağaç Mahallesi'nde içme suyu şebekesinden sızan suyun, bir zeytin ağacında oluşturduğu manzara görenleri hayrete düşürdü.
Karacaağaç sakinleri, bu denli soğukların en son yaklaşık 50 yıl kadar önce görüldüğünü dile getirdi.
Ortaköy Mahallesi'nde de Karacağaç'takine benzer bir manzaraya rastlandı. Vatandaşlar, bu ilginç doğa olayını, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, etkili soğuk havaların önümüzdeki günlerde yerine yağışlı havaya bırakacağı öğrenildi.
(DL-MB-Y)

28.01.2017 15:30:12 TSI
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