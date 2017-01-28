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Başkan Aktaş: "Madımak ve Hrant Dink Parklarımızda yapılan tahribatlar hemen giderilecek"



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MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz Kaymakamı ve merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, geçen hafta içinde Akdeniz İlçesinde bulunan 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı ile Hrant Dink Parkında yapılan tahribatların hemen giderileceğini bildirdi.

Başkan Aktaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, her iki parkta meydana gelen olayın üzüntü verici olduğunu belirtti. Aktaş, isminde belirtildiği üzere barış ve kardeşliğe hitaben Sivas Madımak'ta yaşanılan talihsiz ve üzücü olay sonucu kaybedilen vatandaşların anısına yapılan anıtın ve Hrant Dink Parkı'nda bulunan barış güvercinlerinin hiç kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini ifade etti. Mersin'de ve Akdeniz ilçesinde yaşayan herkesin farklı düşünce, dini inanış ve yaşayış biçimlerine saygı gösterecek bilinçte olduğuna inandığını dile getiren Aktaş, Madımak Parkı'nda anıt üzerinde yazılı bulunan, Madımak'ta hayatını kaybeden vatandaşların isimliklerinin bulunduğu plaketlerin çıkartılması ve Hrant Dink Parkı'nda anıt üzerinde bulunan güvercinlerin sökülmesinin, kendini bilmez birkaç sokak serserisinin gerçekleştirdiği amaçsız bir saldırı gibi göründüğünü kaydetti. Aktaş, "Yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve tahribatların en kısa zamanda giderileceğini değerli kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum" dedi.

(KYM-Y)



28.01.2017 15:30:49 TSI

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