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Büyükşehir'de yatırım zirvesi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:29
Büyükşehir'de yatırım zirvesi
Büyükşehir'de yatırım zirvesi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesindeki konularla ilgili Büyükşehir Belediyesinde bir yatırım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'yi ilgilendiren tüm konularla ilgili bir sunum yaptı ve bu sunumla birlikte tüm projeler tek tek ele alındı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan verimli ve başarılı bir toplantı yapıldığını açıkladı.
Bir dizi programa katılmak üzere ilimize gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarete Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Ziyarete ayrıca Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve oda başkanları ile bürokratlar da iştirak etti.
Ziyarette Kayseri ile ilgili bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, Kayseri'nin ticaretin doğduğu topraklarda kurulu 6 bin yıllık bir medeniyet olduğunu söyledi. Son dönemde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, bu yatırımlarla Kayseri'nin bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. Başkan Çelik ziyarette Bakan Arslan'a günün anısına bir hediye takdim etti.
Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesindeki projelerle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Bakanların yanı sıra ilçe kaymakamları, belediye başkanları, oda başkanları ve OSB başkanları da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplantıda havaalanı yeni terminal binası, hızlı tren, OSB-Lojistik Köy Bağlantısı, Niğde-Ankara Otoyolu bağlantısı, mevcut yolların iyileştirilmesi, banliyö hattı, Gövdere Yolu, Şahruh Köprüsü'nün restorasyonu, Bölge Hastanesi yanından geçecek raylı sistem gibi konularla ilgili sunum yaptı ve bu projelerin tamamı muhataplarıyla birlikte tek tek ele alındı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bir açıklama yaptı. Verimli ve başarılı bir toplantı yapıldığını ifade eden Arslan, söz verilen tüm projelerin en kısa sürede yapılacağını belirtti.
Karayolları bünyesinde devam eden 18 proje olduğunu ve bunun dışında ihale sürecinde beş projenin bulunduğunu ifade eden Bakan Arslan, hali hazırda yürüyen projeleri hızlandıracaklarını kaydetti.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan toplantının en verimli konusu olarak yeni şehir hastanesi önünden geçecek olan yeni raylı sistem hattını gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in talebini değerlendirdiklerini ifade eden Arslan, Belsin-Terminal-Yeni Hastane-Mobilyacılar Sitesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi hattının 4,7 kilometre olduğunu ve bu hattın yapımını üstlendiklerini açıkladı. Bakan Arslan hat üzerindeki iki alt geçidin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını kaydetti.
Toplantının sonunda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Ulaştırma Bakanlığı'nın Türkiye'nin yüz akı bakanlıklarından biri olduğunu belirtti ve "Şehir olarak isteklerimizi dile getirdik. Sayın Bakanımız da yapabilecekleri için söz verdi. Kendisine yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(AG-SK)

28.01.2017 15:34:30 TSI
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