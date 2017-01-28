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Türkiye 100 yarışmasından başarıyla döndüler

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:32
Türkiye 100 yarışmasından başarıyla döndüler
Türkiye 100 yarışmasından başarıyla döndüler

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - ES Group'un denizcilik faaliyetleri gösteren kuruluşu, TOBB öncülüğünde TEPAV iş birliği ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin belirlendiği yarışmada üçüncülük ödülü aldı.
En hızlı büyüyen şirketleri belirleyen Türkiye 100 yarışması ile Türkiye'nin başarılı 100 şirketi belirlendi. Ödül Töreni, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin de katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 firmasına ilişkin listeyi oluştururken başvuru yapan şirketlerin 2012-2015 dönemindeki ciro artış hızlarını dikkate aldıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 438. Bu müthiş bir rakam. Türkiye'deki milli gelir artışının 12 kat üzerinde bir performans gösterdiler" diye konuştu.
Modern, mimari ve teknolojik tasarımlar
Son yıllarda yükselen grafiğiyle başarısını ortaya koyan Es Group, 2010 - 2012 döneminde satış gelirlerini yüzde 265 arttıran ve 36 kişiye istihdam sağlayarak inşaat alanında hizmet veren kuruluşu ile de 2013'te aynı listede 30. sırada yer almıştı. İnşaat taahhüt sektörünün önde gelen isimlerinden ES Group, değerlerine sahip çıkarak, temposunu, kalitesini, başarılarını ve hedeflerini yurt içinde ve yurt dışında sürekli yükselen bir grafikte tutma vizyonu ile hareket ederek, modern, mimari ve teknolojik gelişimleri de tasarımlarında birleştiriyor.
(MY)

28.01.2017 15:36:37 TSI
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