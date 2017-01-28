YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kar yağışı pazar kurulmasını engelledi

Kar yağışı pazar kurulmasını engelledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde cumartesi günleri kurulan halk pazarı yoğun kar yağışı nedeniyle bu hafta az sayıda pazarcıyı konuk etti.

Yalıköy Mahallesi'nde kurulan halk pazarına kar yağışı nedeniyle pazarcılar da ilgi göstermedi. Yoğun kar pazarcıları engel olurken, pazara gelen pazarcılar ise işlerden memnun olmadıklarını ifade ettiler.

Kar yağışı sonrası fazla iş olmadığını ifade eden pazarcı esnaflarından Sezai Aydoğan, "Kar yağdı, vatandaşlar sokağa çıkmadılar. Bizler iş olur diye tezgahımızı kurduk fakat masraflarımızı bile çıkaramadık. Bu durumlarda pazar kurmamak gerekiyor. Biz şansımızı denedik ama işler kötü oldu" dedi.

(AA-SLH-Y)



28.01.2017 15:45:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER