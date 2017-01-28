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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Kar yağışı pazar kurulmasını engelledi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:39
Kar yağışı pazar kurulmasını engelledi
Kar yağışı pazar kurulmasını engelledi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde cumartesi günleri kurulan halk pazarı yoğun kar yağışı nedeniyle bu hafta az sayıda pazarcıyı konuk etti.
Yalıköy Mahallesi'nde kurulan halk pazarına kar yağışı nedeniyle pazarcılar da ilgi göstermedi. Yoğun kar pazarcıları engel olurken, pazara gelen pazarcılar ise işlerden memnun olmadıklarını ifade ettiler.
Kar yağışı sonrası fazla iş olmadığını ifade eden pazarcı esnaflarından Sezai Aydoğan, "Kar yağdı, vatandaşlar sokağa çıkmadılar. Bizler iş olur diye tezgahımızı kurduk fakat masraflarımızı bile çıkaramadık. Bu durumlarda pazar kurmamak gerekiyor. Biz şansımızı denedik ama işler kötü oldu" dedi.
(AA-SLH-Y)

28.01.2017 15:45:03 TSI
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