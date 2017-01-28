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Söke TAYEM çiftçi eğitimlerini etkin hale getiriyor

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:42
Söke TAYEM çiftçi eğitimlerini etkin hale getiriyor
Söke TAYEM çiftçi eğitimlerini etkin hale getiriyor

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım Ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) hazırlanan yeni eğitim programı ile çiftçi eğitimlerini daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.

Bundan böyle hazırlana program dahilinde çiftçi eğitimleri daha kısa ve ulaşılabilir hale getirilecek. TAYEM'in "Söke Çiftçi Eğitimi Projesi" gerçekleştirilen toplantı ile tanıtılırken; tanıtımın ardından proje kapsamındaki ilk pamuk konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke İlçe Tarım Müdürü Seyit Yıldız, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Deniz Günal, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş başta olmak üzere mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı. Toplantıya daha sonradan Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem de beraberinde Ak Parti Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer ve yönetim kurulu üyeleri ile katıldı.
"Eğitim süreleri kısalıyor"
Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla ile başlayan toplantının açılış konuşmasını TAYEM Müdür Vekili Ahmet Baki Türkoğlu yaptı. Söke TAYEM'in hizmetiçi eğitimler ve çiftçi eğitimleri olmak üzere iki grupta eğitimler verdiğini belirten Türkoğlu; çiftçi eğitimlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın modüler eğitim programı kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Çiftçi eğitimlerinin katılımcıları tarafından uzun bulunduğunu, çiftçilerin katılmakta zorlandıklarını ifade ettiklerini belirten Ahmet Baki Türkoğlu; "Bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda kısa süreli programlar hazırlama teklifi sunduk. Bakanlığın uygun görmesiyle kısa süreli ve bizleri çiftçilerimizle buluşturacak eğitimleri 2017 yılı itibariyle başlatıyoruz. Konu başlıklarını özellikle Söke ve çevresindeki üreticileri ilgilendiren pamuk, zeytin, narenciye ve süt hayvancılığı olarak belirledik. Bu konulardaki eğitim programlarını birkaç gün sürecek şekilde hazırladık. Amacımız çiftçi eğitimi ve tarımsal üretime katkıda bulunmaktır" dedi.
Daha sonra Söke TAYEM Müdür Yardımcısı Adnan Süllü gerçekleştirdiği sunumda Söke TAYEM'i ve faaliyetlerini tanıttı. Yapılan sunumun ardından özel bir firmanın yetkilileri Şenol Gökgöz ve Şakir Özdemir tarafından 'pamuk yetiştiriciliği' konusunda bilgilendirme yapıldı.
Kaymakam'dan Ürün Tanıtımına Tepki
Söke TAYEM tarafından üreticileri eğitmek adına başlatılan projenin tanıtımından sonra gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının, eğitimden çok ürün reklamına dönmesine İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu tepki gösterdi. Tepkisini nazikçe dile getiren Kaymakam Kurtbeyoğlu; kimyasal ilaç tanıtımı yerine zararlıların hiç oluşmaması için yapılabilecek biyolojik mücadelenin anlatılmasını tercih ettiğini söyledi.
"İnsanlığın Geleceği İçin Tarım ve Gıda Çok Önemli"
Toplantının sonunda yaptığı konuşmada, Söke'nin Aydın ve Türkiye tarımının merkezi olduğunu belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem; "tarım olmadan kalkınma mümkün değil. Dünyada bir buçuk milyar insanın açılıkla mücadele ediyor. İnsanlığı geleceğinde en çok tartışılacak konulardan biri gıda, gıda da tarıma bağlı. Bu nedenle tarım gelişmesi ve sürdürülebilirliği çok önemli. Bu türlü toplantılar da bu nedenle çok önemli" dedi.
Toplantı sonrasında program yemek ile son buldu.
(LT-MB-Y)

28.01.2017 15:47:16 TSI
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