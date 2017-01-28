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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Başkan Gençer "Türkiye Cumhuriyeti sizin sayenizde ilelebet yaşayacak"

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:57
Başkan Gençer "Türkiye Cumhuriyeti sizin sayenizde ilelebet yaşayacak"
Başkan Gençer "Türkiye Cumhuriyeti sizin sayenizde ilelebet yaşayacak"

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde her tertip döneminde askerlik çağına gelmiş gençlere askere uğurlama töreni düzenleniyor.
Ayvalık'ta 97/1 tertip gençler askere gönderilecek. Altınova Selimiye Camii önündeki törende, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve Altınova'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkal, meclis üyesi İbrahim Mühürdaroğlu'nun yanı sıra Altınova Mahalle sakinleri ve asker aileleri bulundu.
Törende konuşan Başkan Rahmi Gençer, "Askere giderken davulla zurnayla uğurlayan dünyada tek ülke biziz. Hem aileniz, hem siz, hem biz açıdan çok gururluyuz. Sırayla hepimiz bu görevi üstlendik. Hepinize vatani görevinizde başarılar dilerim. Görevinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize güvenim tamdır. Ailelerinizin gururlu sevincini yürekten paylaşıyorum. Kazasız, belasız vatani görevinizi tamamlamanızı temenni ediyorum Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmemeliyiz. İyi ki varsınız, iyi ki bu delikanlılar var" dedi.
(SS-EME)

28.01.2017 16:01:18 TSI
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