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AK Parti Kadın Kollarından Suriyeli mültecilere yardım

- AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları, aralarında ve hayırsever vatandaşlardan topladıkları yardımları, Halep'ten tahliye edilen Suriyelilere gönderdi



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları, hayırsever vatandaşlardan ve kendi aralarında topladıkları yardımları, Halep'ten tahliye edilen Suriyelilere gönderdi.

Suriye'de ki savaştan kaçarak zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan Suriyeliler için topladıkları yardımı AK Parti İl Başkanlığına getiren Kadın Kolları üyeleri, yardımları kendi elleriyle kamyona yükleyerek Reyhanlı'da bulunan Kızılay deposuna gönderdi.

Hz. Muhammed'in 'komşusu açken kendi tok yatan bizden değildir' sözü ile yola çıktıklarını belirten AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkanı Meryem İci, "Tamamen Kadın Kollarımızın emeği ve çabası ile yüzde 95'i sıfır malzeme olan özellikle bayan giyim, çocuk bezi, mama, ayakkabı, bot, iç çamaşırı gibi günlük ihtiyacı karşılayacak malzemeleri kendi gönlümüzle hazırladık. Halep'teki kardeşlerimizin derdine derman olacak şekilde ayarladık. Bugün itibariyle de yerine ulaştıracağız. Daha müreffeh, daha düzgün, daha sevilebilir, daha yaşanılabilir bir çevre için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

İl Başkanlığı içerisine iskiflenen yardımları daha sonra Kadın Kolları üyeleri tarafında kamyona yerleştirilerek yola çıktı.

(KSM-Y)



28.01.2017 16:12:34 TSI

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