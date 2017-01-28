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Körfezdeki üreticiler zeytinyağında tağşişin önlenmesini istedi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit körfezindeki Zeytin Üreticileri Derneklerinin bir araya gelmesiyle kurulan Körfez Zeytin Üreticileri Federasyonu ilk toplantısını Burhaniye'de yaparken, toplantıya UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda, yurt içinde zeytinyağı tüketiminin artırılması dile getirilirken, taklit ve tağşiş ile ürün hızsızlığının önlenmesi istendi.

Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerindeki Zeytin Üreticileri Derneklerinin bir araya gelmesiyle Edremit Körfezi Zeytin Üreticileri Federasyonu kuruldu. Burhaniye'de, Federasyon Başkanı Yahya Ağacık'ın başkanlığında ilk toplantı yapıldı. Toplantıya Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Ümmühan Tibet ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda taklit ve tağşiş konusu öne çıkarken, tağşiş yapanların ticaretten men edilmeleri istendi. Yapılan konuşmalarda zeytinyağında iç tüketimin artırılması da dile getirildi. Toplantının ilk konuşmasını yapan Prof. Dr. Erdoğan Oktay, zeytinyağı tüketimin artırılmasını istedi ve bu konuda Amerika'dan örnekler verdi. Prof. Oktay, tüketimin artırılması için düzenlenecek kampanyaların faydalı olacağını dile getirdi. Edremit Körfezi Zeytin Üreticileri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık, UZZK'nın bir çatı kuruluşu olduğunu anlattı ve katılımcılara teşekkür etti. UZZK Başkanı Ümmühan Tibet'de, çalışmaları ile bilgiler verdi. Belediye Başkan Vekili Ali Galip Baş da, tağşişin önlenmesi için herkesin üzerine düşeni yapmasını istedi. Zeytin Üretici İnşaat Mühendisi Murat Narin de, tağşiş ile mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesini istedi. Narin Tağşiş yapanların ticaretten men edilmelerini istedi. Toplantının çok verimli geçtiğini anlatan UZZK Başkanı Ümmühan Tibet, "Bu gün Edremit Bölge Zeytin Üreticileri Dernekleri Federasyonunun davetlisi olarak geldik. Çok güzle bir toplantı oldu. Taklit ve tağşiş önemli bir sorunumuz. Ama, şu da bir gerçek ki, ülkemizde markası ve ambalajında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının onayı bulunan çok önemli firmalarımız var. Güvenilir markalarımız var. Ben, tüketicilerimizin markasız, ambalajsız ürün tüketmek yerine, market raflarında yer alan kalitesi kontrol edilmiş, içindeki ürünün ne olduğu belli olan ürünleri satın almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü, zeytinyağı kaliteli ve sağlıklıdır. Mutlaka tüketilmesi lazım. Sağlığımız için son derece faydalı. Ama, olduğu belirsiz, ucuz yada markasız ürünler alındığında, yasal hakları olmayacaktır. Bu bakımdan, tüketicimizin tavrı bizim için son derece önemli. Tüketicilerimiz zeytinyağı yemek istiyorlarsa ve yasal haklarını kullanmak istiyorlarsa, memnun olmadıkları ürünü şikayet etmek istiyorlarsa mutlaka markalı, ambalajlı kaliteli ürünleri tercih etmeliler diye düşünüyorum. Zeytinyağı gibi sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Edremit Ticaret Borsası ve Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Tarkan Denizer de, "Sahip olduğumuz soruları tartışıyoruz. Ben, önceliği tağşişe vermiştim. Karışık yağ bizim önümüzde ciddi bir sorun. Bunun, cezaların artırılması ve bakanlıkta değişik yaptırımlarla ortadan kaldırılabileceğine inanıyorum. İkinci sorun, benim için ürün hırsızlığı. Ürün hırsızlığının önüne geçmek içinde, sadece kolluk kuvvetlerinin veya başka yaptırımların yanı sıra bizlerinde taşın altına elimizi koymamız lazım" dedi.

Edremit Körfezi Zeytin Üreticileri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık ise, "Körfez ilk defa bu federasyon adı altında bir araya geldik. Bu toplantıda, ön plana çıkan tağşiş olayları oldu. Yani tağşiş zeytinyağının en büyük sorunlarından biri. Bunu önlemek için cezalar caydırıcı olmalı. Yani şunu diyorum. Siz bir milyon kazanan adama 10 lira ceza verirseniz, o adamında karakteri müsaitse bunu yapar. Devam eder. Ama, 100 lira kazanan adama 150-200 lira ceza verirseniz bu ceza caydırıcı olur" dedi.

(FT-EME)



28.01.2017 16:15:21 TSI

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