28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Derecik'de karla mücadele çalışması

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:12
Derecik'de karla mücadele çalışması
Derecik'de karla mücadele çalışması

(Fotoğraflı)

Ecevit Bay
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde iki gündür etkili olan kar yağışından dolayı kapanan köy yolları, sürdürülen çalışmalar kapsamında tek tek açılıyor.
Derecik'de etkili olan kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte Derecik Belediyesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri hemen harekete geçti. Karla mücadele ekipleri, geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürerek kapanan 20 köy yollarını ulaşıma açılma çalışması sürdürülüyor. Derecik Belediye Başkanı Ekrem, "Çetinkaya bu iki gündür etkili olan kar yağışı köy yollarının açılması için daha çok çalışıyoruz" dedi.
(EB-ŞAK-Y)

28.01.2017 16:16:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

2 bin 800 rakımda karla mücadele
YEREL

2 BİN 800 RAKIMDA KARLA MÜCADELE
Hakkari AİHL öğrencileri İstanbul'da
YEREL

HAKKARİ AİHL ÖĞRENCİLERİ İSTANBUL'DA
Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu
YEREL

YÜKSEKOVA'DA HASTA KURTARMA OPERASYONU
Hakkari-Van karayoluna 4 noktada çığ düştü
YEREL

HAKKARİ-VAN KARAYOLUNA 4 NOKTADA ÇIĞ DÜŞTÜ
Hakkari'de 103 köy, 247 mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL

HAKKARİ'DE 103 KÖY, 247 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
&quot;Her zaman yanınızdayız&quot;
YEREL

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"
Yüksekova'da kar yağışı
YEREL

YÜKSEKOVA'DA KAR YAĞIŞI
Saman yüklü kamyon yan yattı
YEREL

SAMAN YÜKLÜ KAMYON YAN YATTI
Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu
YEREL

YÜKSEKOVA'DA HASTA KURTARMA OPERASYONU
Dağcılardan Rektör Pakiş'e ziyaret
YEREL

DAĞCILARDAN REKTÖR PAKİŞ'E ZİYARET