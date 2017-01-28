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Derecik'de karla mücadele çalışması



(Fotoğraflı)



Ecevit Bay

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde iki gündür etkili olan kar yağışından dolayı kapanan köy yolları, sürdürülen çalışmalar kapsamında tek tek açılıyor.

Derecik'de etkili olan kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte Derecik Belediyesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri hemen harekete geçti. Karla mücadele ekipleri, geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürerek kapanan 20 köy yollarını ulaşıma açılma çalışması sürdürülüyor. Derecik Belediye Başkanı Ekrem, "Çetinkaya bu iki gündür etkili olan kar yağışı köy yollarının açılması için daha çok çalışıyoruz" dedi.

(EB-ŞAK-Y)



28.01.2017 16:16:41 TSI

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