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Esnaf 2017'den umutlu

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:19
Esnaf 2017'den umutlu
Esnaf 2017'den umutlu

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Giyim Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, 2017 yılından umutlu olduklarını söyledi.
Bölgede ekonominin fındığa dayalı olduğunu, fındık para etmeyince de ekonomik olarak bölge halkının ve esnafın sıkıntı içine düştüğünü belirten Cemal Paşalıoğlu, "Genel olarak yılın ilk 3 ayı ekonomik olarak hareketli geçmez. Bu anlamda esnaflarımızda bu durumdan şikayetçiler. Mart ayından sonra işlerde hareketlilik olacaktır. Fındık bu yıl para etmeyince ister istemez ekonomik sıkıntılar oluyor. Bu durum da bankalara esnaflarımızı yönlendiriyor. Krediler çeken esnaflarımız ödemelerinde zorluk çekiyor. Esnaflarımızın ayaklarını yorganlarına göre uzatmasını tavsiye ediyorum. Ekonomik olarak Türkiye genelinde bir sıkıntı durum var ama inşallah bu durum aşılacaktır" dedi.
Başkan Paşalıoğlu, 2017 yılından ise çok umutlu olduklarını, ekonomik olarak iyi bir yıl geçirmeyi umut ettiklerini sözlerine ekledi.
(AA-SLH-Y)

28.01.2017 16:24:30 TSI
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