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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Başkan Yanılmaz'dan referanduma 'Evet' kampanyasına destek

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:28
Başkan Yanılmaz'dan referanduma 'Evet' kampanyasına destek

ELAZIĞ (İHA) - Yeni anayasa referandumuna destek amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan videolu 'evet' kampanyasına Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da katılarak, destek verdi.
Türkiye Nisan ayında yapılacak referanduma kilitlenirken, sosyal medya üzerinden başlatılan destek kampanyası her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Başkanlık sistemini getirecek yeni anayasa referandumuna sosyal medya hesabından yayımladığı video ile Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da destek verdi. Başkan Yanılmaz, destek videosunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a seslendi.
Başkan Yanılmaz'ın sosyal medya üzerinden yayımladığı videolu mesajında, "Geleceğimiz, istikbalimiz, istiklalimiz ve yeniden büyük Türkiye için ben varım ve 'evet' diyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ahmet Çakır sen de var mısın?" diye seslendi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da yayımladığı videoda, Başkan Yanılmaz'a cevap vererek, "Mücahit Yanılmaz Başkanım elbette varım. Ülkem için, geleceğimiz için, güçlü Türkiye için 'Evet' diyorum. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım İbrahim Karaosmanoğlu sen de var mısın?" diye cevap verdi.
(HİV-AKK-Y)

28.01.2017 16:32:49 TSI
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