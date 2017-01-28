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Van'da işyeri açılışı

- Van TSO Başkanı Necdet takva:

- "Kentte açılan işyerleri kapanan iş yerlerinin iki katıdır"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da lokanta sektöründe ilin kültürünü yansıtacak olan Hünkar Sofrası İkinisan Caddesi'nde açıldı. Burada konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, kentte 2016 yılında açılan işyeri sayısının kapanan işyeri sayından iki kat daha fazla olduğunu söyledi.

Yaklaşık olarak 200 metrekarelik kapalı alana sahip olan ve 15 kişinin istihdam edildiği işyerinin açılışına Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Faruk Biner, işletme sahibi Senar ve Nazmi Buldu, çalışanlar ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "İlimizde küçük esnaf anlamında göstergeler olumsuz olsa da ticaret odalarına kayıt yaptıran işletmelerin kayıt sildiren işletmelerden fazla olduğunu görmekteyiz. 2016 verilerine göre açılan işyeri sayımız kapanan iş yeri sayımızdan iki kat daha fazla olduğunu da görmek mümkün. Bu da bizleri sevindiriyor" dedi.

Van'ın hem ekonomik anlamda hem de nüfus anlamında bölgenin en büyük kentlerinden biri olduğunu ifade eden Takva, "Bizler de özelikle Kapıköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu ile birlikte İran pazarına daha fazla ulaşarak, kentimizi Türkiye'nin yıldızı parlayan en önemli kentlerinden bir tanesi haline getirmek istiyoruz. Bugün de kentimizde yeni bir işyeri açılışını gerçekleştirdik. Burada bir lokanta işletmemiz hayata başlıyor. Daha önce burada herhangi bir işletme bulunmuyordu. Dolayısıyla bu girişimci kardeşlerimiz sayesinde burası 200 kapasiteli ve 15 kişinin çalıştığı bir işyeri haline geldi. Senar ve Nazmi kardeşler aşağı yukarı 15-20 yıldır bu sektörde faaliyet yürüttüklerini biliyoruz. Dolayısıyla burada da başarılı olacaklarına inanıyoruz. Ben bu işletmemizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İşletme sahibi Senar Buldu, da yaklaşık olarak 20 yıldır bu sektörde hizmet verdiklerini belirterek, buranın bir aile şirketi şeklinde işletileceğini söyledi.

Ekonomide yaşanan sorunlara ve bölgede yaşanan olumsuzluklara rağmen risk aldıklarını anlatan Buldu, "Bizler her şeye rağmen ilimizde ufak da olsa bir katkı sunmak istedik. Ekonomik ya da siyasi sorunlar var diye yerimizde oturarak bunun geçmesini beklemek doğru değil. Bu sorunların aşılması anlamında çaba sarf etmek ve mücadele etmek gerekir. Burada geniş bir menümüz olduğunu da ifade ermek istiyorum, Izgara çeşitlerinden, fırın, balık çeşitleri sulu yemek, döner, kebap ve yöresel yemeklerine kadar yemek kültürümüzü yansıtan geniş bir menümüz var" dedi.

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle işyeri açılışı yapıldı.

(MD-ŞAK-Y)



28.01.2017 16:36:08 TSI

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