YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SASKİ dona karşı uyardı

SASKİ dona karşı uyardı



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşları don olaylarına karşı uyardı.

SASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Eksilere düşen hava sıcaklıkları sayaç ve su tesisatlarında donmalara neden olabilmektedir. Açıkta bulunan su tesisatları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı veya yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Abonelerimizin donan sayaç ve tesisatlarına hiçbir şekilde ateş tutmaması ve sıcak su dökmemesi gerekmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde soğuğa karşı hassas olan su sayaçları kullanılamaz hale gelebilir. Sayaçların; kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam gibi parçalarla sıkıca sarılarak muhafaza altına alınmalı, ayrıca varsa muhafaza sandıkları da talaşla doldurulmalıdır. Sayaç donmaları ve sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmalarına karşı dikkatli olunmalıdır. Abonelerimize herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için su sayaçlarını uygun şekilde korumalarını tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(RŞ-İÇ)



28.01.2017 16:37:30 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER