Vali Abdullah Erin'den yıl sonu değerlendirmesi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, kamu kurum ve kuruluşlarınca 2016 yılında gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetleri değerlendirdi.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, yapılan yatırımlar ve projeler öncesinde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişi ile ilgili açıklamada bulundu.

Ülkemize ve milletimize karşı tehdit oluşturan FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütlerinin kanlı yüzüyle muhatap olduğumuz bir yılı geride bıraktığımızı belirten Vali Abdullah Erin, "Milletimiz 15 Temmuz gecesinde bütün siyasi görüşlerini, farklılıklarını, yaşam biçimlerini, inançlarını, görüşlerini, aidiyetlerini bir kenara bırakarak omuz omuza darbe girişimine karşı dik durarak, hainlerin doğrulttuğu namluların karşısına göğsünü siper etmiştir. Milletimize ve geleceğimize kast eden hain darbe ve kalleş terör kalkışması, milletimiz tarafından bertaraf edilmiştir. O gece canını hiç düşünmeden veren aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. O gece kahramanca yönetime el koyan aziz milletimizin şanlı direnişini ve bize verdiği sorumluluğu asla unutmayacağız. Bu duygularla Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize saygı ve hürmetlerimizi sunuyorum" dedi.

2016 yılında ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen projelerin devam ettiğini vurgulayan Vali Abdullah Erin, "Geride bıraktığımız yılda olduğu gibi hizmet kalitemizi daha da arttırarak, ilimizin gelişimi, toplumun kalkınması ve cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Adıyaman'da ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleşmesi, refahın artırılması ve mevcut hoşgörü ortamının daha da pekiştirilmesi için gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden canla başla çalışacağımızı ifade etmiştim. Hamdolsun 7 aylık görevim süresince vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak Adıyaman'da önemli çalışmalar ve önemli projeleri hayata geçirmek için yoğun gayretler sarf ettik. 2016 yılında Adıyamanlı hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, ilimizin refaha erişmesine katkı sağlamak amacıyla eğitimden sağlığa, tarımdan turizmin alt yapısının iyileştirilmesine, gençlik spor yatırımlarından KÖYDES-SODES-İpekyolu Kalkınma Ajansı projelerinin uygulanmasına, yol ve alt yapı hizmetleri gibi toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu çok önemli hizmetler hayata geçirdik" diye konuştu.



"Eğitimde önemli yatırımlar yapıldı"

Abdullah Erin, 2016 yılındaki kamu yatırımlarını başlıklar halinde açıkladı. Eğitim alanında fiziki problemleri bitirmek ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak çok önemli yatırımların hayata geçirildiğini aktaran Vali Erin, "İl genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere son 4 yılda ilimiz genelinde bin 443 derslikli yeni okul, 2 bin 602 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci pansiyon binası, 6 adet atölye, 4 adet kapalı spor salonu ve 200 kişilik uygulama oteli binamızın temelini attık. Bunların büyük bir kısmı tamamlanmış, bir kısmının ise inşaat çalışmaları seri bir şekilde devam etmektedir. 2016 yılında ise, 70 yeni derslik bitirilerek hizmete sunulmuş olup, ayrıca 2016 yılı ek yapım programı kapsamında gelen 10 milyonluk ek ödenekle 88 yeni derslik yapılması planlanmış ve yapım çalışmalarına başlanmıştır. Hükümetimizin ve milletvekillerimizin bizlere verdikleri destek sonucunda Adıyaman'da ikili eğitimden tekli eğitime geçme hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz.

Adıyaman'ın uluslararası birçok konferans, toplantı ve etkinliklere ev sahipliği yapacağı modern bir Hizmet İçi Eğitim Merkezi yapıyoruz. Bu tesisin hizmete sunulmasıyla ilimizde ekonomik anlamda büyük bir sirkülasyon yaşanacaktır. Adıyaman Karadağ Ormanı mevkiinde yapımına başlanan Hizmet İçi Merkezi 220 yataklı uygulama oteli, 3 adet bilgisayar seminer odası, 3 adet mobil seminer odası, lokantası, kafeteryası ve diğer sosyal donatılarıyla muazzam bir merkez olarak tasarlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında 24 derslikli Turizm Otelcilik Meslek Lisesi yapılacaktır. Modern bir mimariyle inşa edilecek tesis, beş yıldızlı otel konforunda hizmet verecek olup, hizmet içi eğitim merkezi ile beraber öğretmen evi hizmeti de verebilecektir. Bu önemli yatırımın inşaatı devam etmektedir" şeklinde konuştu.



"Eğitim kadar sağlıkta önemli"

Vali Abdullah Erin, eğitim kadar sağlığa da büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Eğitimle birlikte en çok önem verdiğimiz diğer alanların başında ise sağlık gelmektedir. Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da sağlık alanında büyük değişim ve dönüşümler yaşandı. 2016 yılında il genelinde açılan hastane, aile sağlığı merkezlerimiz, sağlık evlerimiz ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarımızla sağlık hizmetini ilimiz geneline yayma imkanı bulduk. Gölbaşı ilçesinde 75 Yataklı Devlet Hastanesi bitirilerek hizmete dahil edildi. Sincik 20 Yataklı Devlet Hastanesi personel lojmanları ile birlikte tamamlanarak hizmete dahil edildi. Samsat ilçemizde de 10 Yataklı ilçe Hastanesi bitirilerek geçici kabul aşamasına getirildi. İl merkezinde 14 Nolu Aile Sağlığı, Kahta Akıncılar Aile Sağlığı Merkezi, Gölgeli Aile Sağlığı Merkezi, Besni Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Çelikhan Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Sincik Çamdere Sağlık Evi, Tut ilçesinde personel lojmanı tamamlanarak hizmete dahil edildi" ifadelerini kullandı.



"Sulu tarım olmazsa olmazımız"

Adıyaman'ın ekonomisinin büyük bir bölümünün tarıma dayandığını vurgulayan Vali Erin, tarım başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İlimizin can damarı olarak gördüğümüz tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çok yönlü projeler uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki Adıyaman'ın sosyo-ekonomik kalkınma lokomotifi tarım ve hayvancılıktır. İlimizin sahip olduğu tarım potansiyelini ekonomiye kazandırmak için Valilik olarak üreticilerimize büyük destekler sağlıyoruz. Ancak, ilimizin birinci sınıf tarım arazilerine sahip olmasına rağmen sulama nedeniyle üründe istenilen verim ve sonuç elde edilememektedir. Çiftçilerimiz yıllardır kuru alanlarda sadece Arpa ve Buğday ekmektedir. İlde devam eden mevcut sulama projelerinden Çetintepe, Koçali, Gömükan, Adıyaman Atatürk Baraj Gölünden Pompaj Sulaması Bebek-1 ile Aslanoğlu Üniteleri, Büyükçay Barajı, Kahta Menzil Göleti Sulaması ve diğer sulama projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte ilimizde 1 milyon 940 bin dekar arazi sulanacaktır. Sulu tarım bizim olmazsa olmazımızdır. 2016 yılında çeşitli programlar kapsamında ciddi destekler sağlanmıştır.

Adıyaman ilimiz inanç ve kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Adıyaman, insanoğlunun yeryüzüne ayak bastığı zamandan beri sahip olduğu zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki yerini almıştır. Sahip olduğu 300 dolayında tarihi öneme haiz kültür varlıkları ile adeta bir açık hava müzesi gibidir. Ancak alt yapı ve tanıtım eksikliğinden ötürü turizm gelirlerinden yeterince pay alamamaktadır. İlimizin sahip olduğu bu önemli turizm merkezlerini değere dönüştürmek ve turizm gelirlerinden pay alabilmek amacıyla önemli turizm merkezlerimizin alt yapısını iyileştirme çalışmaları başlattık.

Adıyaman manevi dinamikleri yüksek bir kenttir. Kültür ve turizmin yanında ilimizde inanç turizmini de gerçekleştirmek amacıyla Samsat İlçesi Taşkuyu Köyü civarında kabri bulunan Sahabi Safvan Bin Muattal Türbesi yanında Sahabi Külliyesi Projesini hayata geçiriyoruz. Peygamber Efendimizin kutlu arkadaşlarından Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretleri İslam tarihinde çok büyük bir öneme haizdir.

Adıyaman'ın ulaşım alt yapısının daha iyi bir noktaya taşınması amacıyla Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünce 2012-2016 yılları arasında ilimize toplam 468 Milyon TL'lik bir yatırım yapılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hizmet binaları ve lojmanların bazılarının inşaatı tamamlanmış, bazılarında ise çalışmalar sürmektedir.

Gençlik ve Spor alanında da 2016 yılını ulusal ve uluslararası alanda birçok etkinlik yapılarak hareketli ve verimli geçirdik.

Ülkemizin en köklü ve marka değeri yüksek olan kurumlarından biri olan Türkiye Petrolleri tarafından 2016 yılında Adıyaman Bölgesinde bulunan 36 üretim sahasındaki 266 üretim kuyusundan, yaklaşık 3,2 milyon varil ham petrol üretilmiştir. 8 kuyuda 14 bin 485 metre sondaj faaliyetinde bulunulmuştur.

Adıyaman'ın bereketli topraklarına can suyu olacak Çetintepe, Koçali ve Gömükhan Barajının temellerini attık. Bu projeler ilimizin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacaktır.

2016 Yılında Orman İşletme Müdürlüğümüzce 9 adet proje ile 3 bin 247 hektar alanda ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılında dikilen toplam fidan sayısı 1 milyon 903 bin 500'dir.

İl Özel İdaresi, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma hamlelerinden olan KÖYDES Projeleri kapsamında köylerimizde başta alt yapı olmak üzere hayal bile edilemeyecek çok önemli hizmetler hayata geçirilmiştir."

28.01.2017 16:37:32 TSI

