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Milli Eğitim Müdürü Kocagöz'e veda yemeği



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kocagöz için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli veda yemeği düzenledi.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kocagöz'ün Antalya İl Milli Eğitim Müdür yardımcılığına atanmasının ardından veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkan yardımcısı Hasan Önal, AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve Okul müdürleri katıldı.

Yemekte Kaymakam Erol Tanrıkulu, "Hizmetlerinden dolayı tayini çıkan Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Yolları ve bahtları açık olsun, yeni görevlerinde başarılar dilerim. Görev süresi dolan devlet memurlarının tayinlerinin çıkmasının üzücü de olsa bir gerçek. 4,5 yıllık görev süresince eğitim ve öğretime verdiği emekleri biliyoruz" dedi. Yemeği düzenleyenlere ve katılanlara teşekkür eden ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kocagöz ise, "Burada çok güzel günler geçirdik, çok güzel dostluklar kazandık. Hizmetlerimizi yürütürken tüm kurumlardan destek aldık, onlarla birlikte bu hizmeti yürüttük. Bugüne kadar istemeyerek birilerini kırdıysam kusuruma bakmasınlar. Burada 4,5 yıl görev yaptık, görev anlayışımız amir memur anlayışı içinde değil, abi kardeş ilişkisinde olmasına özellikle özen gösterdik. Korkuteli eğitimi hepimiz için en öncelikliydi. Hepimiz arkadaşlarımız bu gayret içerisinde oldular. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir temsilciniz olarak gittim. Korkuteli'ni orada ben temsil edeceğim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kocagöz'e hizmetlerinden dolayı bir plaket, AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran'da bir buket takdim etti.

(AD-Y)



28.01.2017 16:38:06 TSI

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