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Başkan Demirkol EMITT Turizm Fuarını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İstanbul TUYAP'da 20'ncisi düzenlenen dünyanın 4'üncü büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katıldı.

Başkan Fevzi Demirkol, EMITT'te Şanlıurfa Valiliğinin koordinesinde kurulan Şanlıurfa Standını ziyaret etti. Burada Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz tarafından karşılanan Başkan Demirkol'a, stantta yapılan çalışmalar hakkında yetkililer tarafından bilgiler verildi. Standı ziyaret eden vatandaşlara Haliliye İlçesindeki dünyanın en eski yapılarının bulunduğu Göbeklitepe hakkında bilgiler veren Başkan Demirkol, ziyaretçilere kitapçık ve broşürler hediye etti. Başkan Demirkol, daha sonra fuarda bulunan diğer stantları da ziyaret etti.

EMİTT'e Şanlıurfa Valiliği Koordinatörlüğünde, Haliliye Belediyesi ve Eyyübiye belediyeleri ile GAP İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Şanlıurfa'daki turizm işletmelerin yetkilileri katıldı.

(Şİ-SD-Y)



28.01.2017 16:40:33 TSI

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