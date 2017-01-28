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Baykan'da kar yağışı sürüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'in Baykan ilçesinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Dün geceden itibaren belli aralıklarla etkisini artıran kar yağışı ilçe merkezinde 10 santimi aşarken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetre olarak ölçüldü. Kar nedeniyle ilçe merkezi ile köylerin bağlantıları kesilince ekipler, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Ayrıca, çamlık alanda kartpostallık görüntüler oluştu.

(MND-AKK-Y)



28.01.2017 16:41:25 TSI

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