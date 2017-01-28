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Korkuteli 29. Altın Kiraz Güreşleri 3 Eylül'de



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde bu yıl 29'cusu düzenlenecek olan Altın Kiraz Güreşleri 3 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.

Korkuteli ilçesi'nde bu yıl 29'uncu düzenlenecek olan Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreş komitesi, güreş tarihini belirledi. Buna göre 665. düzenlenecek olan Tarihi Elmalı Güreşleri 8-9-10 Eylül tarihinde yapılacağı, 29. Altın Kiraz Güreşlerinde 3 Eylül 2017 tarihinde yapılacak.

Tarihi Kırkpınar, Tarihi Elmalı ve Kurtdereli Mehmet Yağlı Güreşlerinin olduğu tarihlerde diğer yağlı güreş organizasyonlarına izin verilmeyecektir.

(AD-Y)



28.01.2017 16:44:04 TSI

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