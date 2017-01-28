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Küçük Dilanur Kaya için İlçe Özel İdaresi seferber oldu

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:41
Küçük Dilanur Kaya için İlçe Özel İdaresi seferber oldu
Küçük Dilanur Kaya için İlçe Özel İdaresi seferber oldu

(Fotoğraflı)

Necmettin Eroğlu
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkali köyünde havale geçiren 4 yaşındaki Dilanur Kaya, İlçe Özel İdaresine ait iş makinasıyla 2 saatlik bir çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.
Eleşkitr ilçesine 6 kilometre mesafede bulunan Türkali köyünde ikamet eden 4 yaşındaki Dilanur Kaya, havale geçerdi. Yolun kar yağışından dolayı kapalı olması nedeni ile baba Yalçın Kaya, durumu sağlık ekipleri ile İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. İl Özel İdaresine ait iş makinasıyla 2 saatlik bir çalışmanın ardından Dilanur kaya Eleşkirt Devlet Hastahane sine getirildi. Baba Yalçın Kaya (40) 24 saattir aralıksız yağan kar yağı ve tipiden dolayı yollarının kapandığını söyledi. Durumu yetkililere bildirmeleri sonucu mecburen iş makinalarının gelmesini beklediklerini ifade eden kaya, "Söz konusu evlat olunca baba yüreği dayanmıyor. İlçe Özel İdare müdürüne ve çalışanlarına minnettarlığımı anlatamıyorum. Allah onların eksikliğini vermesin. Allah devletimize zeval vermesin. Çocuğumu hastaneye yetiştirdiler" dedi.
Eleşkirt Özel İdare Müdürü Celal Erdoğani "İlçemiz sorumluluk alanında 3 belde 58 köy mevcuttur. Bu yıl bölgemizden alışık olmadığımız bir kış mevsimini yaşıyoruz. Bir aydır evine gidemeyen arkadaşlarımız var. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye sürekli yollardayız. Önce bütün köy yollarını açıyoruz, sonra başa dönüp evlerin köy ana yollarıyla bağlantı yollarını açıyoruz. Makine parkımız dolu olmasına rağmen genede çok zorlanıyoruz. Kar yağışlarında köylerde ikamet eden vatandaşlarımızdan bizlere ilk üç gün biraz anlayış göstermelerini istiyoruz" dedi.
(NE-ŞAK-Y)

28.01.2017 16:45:44 TSI
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