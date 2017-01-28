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Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:41
Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi
Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şubesi İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.
Bir lokantada düzenlenen divan toplantısına Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, sendikaya üye çalışanlar ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu, üyelerinin vermiş olduğu mücadele dolayısıyla kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi. Ensarioğlu, "Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Önümüzde 15 mayıs süreci var. Bu süreç içerisinde hedeflerimizi belirtmek için anket çalışması yaptık. Bu anket sonucunda hedeflerimizi belirleyeceğiz. Güçlü bir sendikacılık için inşallah hedeflerimize ulaşırız. Önümüzdeki dönem yetki almak istiyoruz. Yetki ile birlikte etkili olmak çok önemlidir. Birçok durumda yetkili ve etkiliyiz çünkü arkadaşlarımızın sorunlarını dile getirip, onların sorunlarının çözümü için var gücümüz ile çalışıyoruz. Toplanmamızın en büyük etkenlerinden biri toplu iş sözleşmesi, bu sözleşmede sahada aldığımız sorunları dosyalayıp genel merkeze bildirmek, genel merkez de bu toplu sözleşmede taleplerimizi dile getireceğiz. Sahadaki arkadaşlarımızdan aldığımız birçok sorun var. Bu sorunların başında da döner sermayenin adaletsizliği geliyor. Fedakarca çalışan kardeşlerimizin döner sermaye adaletsizliği altında ezildiğini görüyoruz, hak ettiğini alamadığını görüyoruz. Biz bu sorunun çözümü için her alanda mücadele veriyoruz. Bununla birlikte yıpranma payı sorunumuz da var. Bu sorunun çözümü için biz de mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Ensarioğlu, karda mahsur kalmak pahasına gösterdiği özverili çalışma nedeni sağlık çalışanına plaket verdi. Toplantı daha sonra karşılıklı soru cevabın ardından sona erdi.
(YRT-AKK-Y)

28.01.2017 16:46:32 TSI
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