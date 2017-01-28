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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Kar Diyarbakır'ı beyaza bürüdü

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:43
Kar Diyarbakır'ı beyaza bürüdü
Kar Diyarbakır'ı beyaza bürüdü

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Diyarbakır'ı beyaza bürüdü.
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kaygan zeminde güçlükle yürürken, araçlar da hızlarını düşürerek ilerledi.
Sömestr tatili nedeni ile okula gitmeyen çocuklar ise, gördükleri manzara karşısında kendilerinden geçti. Soğuk hava nedeni ile sıkıca giyinen çocuklar, kartopu oynamanın keyfini çıkardı.
Öte yandan Meteoroloji Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
(YRT-AKK-Y)

28.01.2017 16:48:36 TSI
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